Gerardo Fernández Noroña: ¿Quién es el polémico político que quiere ser sucesor de AMLO?

Nacido el 19 de marzo de 1960, Gerardo Fernández Noroña, diputado federal por el Partido del Trabajo (PT) ha dicho en distintas ocasiones que será candidato en el 2024, e incluso asegura que podría ganarle a Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrad y a Ricardo Monreal.

Sin embargo, el licenciado en sociología por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Azcapotzalco suele ser más conocido por las variadas polémicas que protagoniza constantemente, siendo la última su reclamo contra una aerolínea en la que viajaba debido a que su vuelo rumbo a Guadalajara se retrasó por varias horas.

Noroña, originario del entonces DF, debutó en la política mexicana en 1988 como candidato a una diputación federal por parte del Partido Mexicano Socialista, sin embargo estuvo involucrado en la política desde muy joven, formando parte de distintas sociedades de alumnos.

Las polémicas de Fernández Noroña

La carrera del diputado ha estado marcada distintas protestas y manifestaciones, logrando llamar la atención cuando impidió el paso al expresidente Ernesto Zedillo, acostándose en el suelo tratando impedirle el paso.

Pero en ocasiones las protestas han llegado a niveles que las redes ridiculizan y critican fuertemente, pues el presidente del grupo de amistad con Venezuela (según su ficha curricular en la página de la cámara de diputados), no deja pasar oportunidad para defender sus ideas hasta contra youtubers como fue el caso de Dross, el youtuber venezolano que debido a una fakenews lo mencionó en uno de sus videos para luego disculparse, aun así, Dross atacó la postura política de Noroña, señalando su apoyo a Nicolás Maduro.

"Disculpe, Noroña. Me tragué un fake news. Ya me excusé en la descripción del video. Si quiere, lo quito. Usted dirá. Eso sí: me reservo el pleno derecho de hacer un Top 7 sobre los políticos del mundo más p****jos que defienden a Nicolás Maduro, pero ese ya es otro tema."

Una polémica innecesaria pero que dio de qué hablar en redes sociales y es que en las redes es donde se mantiene muy activo, incluso anunciando cuando se baña, subiendo fotos con solo una toalla cubriéndole de la cintura hacia abajo.

Está nevando. Si ustedes creen que el agua fría sale helada por ello, están en lo cierto. Sale uno rojo como si se hubiera bañado con agua caliente. pic.twitter.com/4WwscYYspb — Fernández Noroña (@fernandeznorona) January 8, 2020

Además, sus polémicas recurrentemente están enfocadas en las opiniones que expresa, un ejemplo de eso es la foto que él mismo subió usando mal el cubrebocas y cuando youtubers como Chumel Torres salieron a burlarse dijo que no se equivocó, se lo puso mal a propósito y advirtió que el uso del cubrebocas era “innecesario”.

En el banco, no vuelvo a venir. pic.twitter.com/wh0lr8GOyk — Fernández Noroña (@fernandeznorona) May 26, 2020

Así mismo, el fundador del movimiento de bases Insurgentes (Mobi) fue evidenciado luego de lanzar un comentario sexista con el que pretendía defender al Presidente López Obrador; el comentario contra el que respondió el diputado aludía a la supuesta lentitud con la que el mandatario mexicano hace algunos movimientos, a lo que Noroña respondió diciendo que “si fueras mujer, no te disgustaría que TODO lo haga lento”.

Rumbo a las elecciones de 2024

Desde el año 2016, Fernández Noroña ha buscado competir por la presidencia, pero por una razón o por otra no se decide a ser opción en las boletas; ese mismo año, luego de declarar su decisión de postularse al cargo más importante del país, informó que no competiría para “no dividir a los votantes” y que así su “hermanito de lucha”, Andrés Manuel López Obrador pudiera tomar su lugar.

Muy buena reunión del foro de São Paulo. Ya hasta acá me andan destapando para el 2024. — Fernández Noroña (@fernandeznorona) December 8, 2018

Asimismo, en 2018, cuando acudió al Foro de Sao Paulo aseguró que “lo destaparon para el 2024” pero trató de restarle importancia al advertir lo prematuro de su anuncio, reiterando su compromiso con el Presidente Andrés Manuel; sin embargo, en marzo de este año se vio señalado luego de que el Presidente supuestamente le ignoró en la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), a lo que no pudo evitar responder.

“La derecha como siempre, mintiendo: #ezdequeloinoro. Eso lo único que significa es que les súper ardió la recepción que me dio la gente en el AIFA y, la calidez que me dispensó el compañero presidente López Obrador” - y añadió en otro mensaje - “Eso es absolutamente falso. Es una intriga, tanto el compañero presidente López Obrador, como Beatriz Muller me saludaron muy cálidamente. De hecho, por razones obvias, el compañero presidente estaba muy feliz”

El Presidente Andrés Manuel dijo que apoyará al candidato de Morena que gane una encuesta que se realizará en su partido, quedando abierta la posibilidad para que cualquiera se postule para ganar el apoyo del presidente; al respecto Noroña no ha anunciado si buscará el apoyo por medio de dicha consulta, solo se sabe que de proceder con la candidatura lo hará con la coalición Morena, PT y Partido Verde Ecologista de México.

