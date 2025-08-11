Visa: ¿Quiénes califican para una exención de entrevista?

La Embajada de Estados Unidos en México, publicó una actualización sobre la exención de entrevista para visas de no inmigrantes

De acuerdo con el comunicado, a partir del 2 de septiembre de 2025, el Departamento de Estado actualizará las categorías de solicitantes que deberán presentarse físicamente a una entrevista consular en el proceso de solicitud de visa de no inmigrante.

¿Para quiénes aplica la exención de entrevista?

Solicitantes de visas diplomáticas u oficiales bajo las categorías A-1, A-2, C-3 (excepto empleados personales o domésticos de funcionarios acreditados), G-1, G-2, G-3, G-4, NATO-1 a NATO-6, o TECRO E-1.

(excepto empleados personales o domésticos de funcionarios acreditados), G-1, G-2, G-3, G-4, NATO-1 a NATO-6, o TECRO E-1. Renovación de visas de turista con validez de diez años dentro de los 12 meses posteriores al vencimiento y que el solicitante haya tenido al menos 18 años al momento de la emisión de la visa anterior.

En el caso de los menores de 14 años y mayores de 79 años, es importante destacar que ya no están exentos de entrevista y deberán presentarse físicamente para una entrevista con un oficial consular.

Los oficiales consulares pueden requerir entrevistas en persona caso por caso.

Para más detalles sobre este tema, puedes ingresar a esta página: https://mx.usembassy.gov/es/visas-es/

�� Vigente a partir del 2 de septiembre de 2025



El Departamento de Estado actualizará las categorías de solicitantes que podrían calificar para una exención de entrevista en el proceso de solicitud de visa no inmigrante.



¿Quiénes califican para la exención de entrevista?

MV