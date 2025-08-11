Lunes, 11 de Agosto 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Visa: ¿Quiénes califican para una exención de entrevista?

En el caso de los menores de 14 años y mayores de 79 años, es importante destacar que ya no están exentos de entrevista

Por: El Informador

El Departamento de Estado actualizará las categorías de solicitantes que deberán presentarse físicamente a una entrevista consular. EL INFORMADOR / ARCHIVO

El Departamento de Estado actualizará las categorías de solicitantes que deberán presentarse físicamente a una entrevista consular. EL INFORMADOR / ARCHIVO

La Embajada de Estados Unidos en México, publicó una actualización sobre la exención de entrevista para visas de no inmigrantes

De acuerdo con el comunicado, a partir del 2 de septiembre de 2025, el Departamento de Estado actualizará las categorías de solicitantes que deberán presentarse físicamente a una entrevista consular en el proceso de solicitud de visa de no inmigrante.

LEE: Menores de 14 y mayores de 79 años que soliciten visa también tendrán entrevista

¿Para quiénes aplica la exención de entrevista?

  • Solicitantes de visas diplomáticas u oficiales bajo las categorías A-1, A-2, C-3 (excepto empleados personales o domésticos de funcionarios acreditados), G-1, G-2, G-3, G-4, NATO-1 a NATO-6, o TECRO E-1.
  • Renovación de visas de turista con validez de diez años dentro de los 12 meses posteriores al vencimiento y que el solicitante haya tenido al menos 18 años al momento de la emisión de la visa anterior.

En el caso de los menores de 14 años y mayores de 79 años, es importante destacar que ya no están exentos de entrevista y deberán presentarse físicamente para una entrevista con un oficial consular.

Te puede interesar: Estos TAG de Capufe dejarán de funcionar este 10 de agosto

Los oficiales consulares pueden requerir entrevistas en persona caso por caso.

Para más detalles sobre este tema, puedes ingresar a esta página: https://mx.usembassy.gov/es/visas-es/ 

     

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03  

MV

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones