Visa: ¿Quiénes califican para una exención de entrevista?

La Embajada de Estados Unidos en México, publicó una actualización sobre la exención de entrevista para visas de no inmigrantesDe acuerdo con el comunicado, a partir del 2 de septiembre de 2025, el Departamento de Estado actualizará las categorías de solicitantes que deberán presentarse físicamente a una entrevista consular en el proceso de solicitud de visa de no inmigrante.En el caso de los menores de 14 años y mayores de 79 años, es importante destacar que ya no están exentos de entrevista y deberán presentarse físicamente para una entrevista con un oficial consular.Los oficiales consulares pueden requerir entrevistas en persona caso por caso.