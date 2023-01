El primer día del juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, concluyó este martes en la Corte del Distrito Este de Brooklyn, en Nueva York, y la defensa afirmó que "no estamos interesados en una negociación".

En este primer día, dedicado a la selección de los miembros del jurado, se entrevistó a 57 personas: 30 mujeres, 27 hombres. Sin embargo, 30 fueron descartados, de acuerdo con periodistas presentes en la audiencia.

Este miércoles proseguirá la selección, hasta lograr tener un total de 12 jurados y seis eventuales que los sustituirían en caso de emergencia.

Se prevé que al día sean evaluadas unas 60 personas. En Estados Unidos, el jurado se compone por ciudadanos que tienen que acudir al llamado en caso de ser requeridos, pero la elección no es fácil.

Algunos alegaron que no se sienten capaces de ser imparciales, bien sea por su contexto, por la información que han recibido en medios. Otros dijeron que no podrían dedicarse exclusivamente al juicio durante las ocho semanas que se estima durará, bien sea por sus familias, o por sus empleos, o porque están enfermos.

Al finalizar la audiencia, en la que estuvo presente García Luna, vestido de traje azul oscuro, y quien se dedicó todo el tiempo a escribir en las hojas que llevaba, su abogado defensor César de Castro fue cuestionado por los medios acerca de si podrían llegar a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para evitar el juicio.

"No queremos un acuerdo. Vamos a juicio", dijo. Un periodista le preguntó si recibieron algún tipo de oferta, pero De Castro insistió: "No hay ofertas, no hay negociación. No estamos interesados".

Confirmó que el juicio podría extenderse ocho semanas, como estimó la jueza Peggy Kuo, encargada del proceso de selección del jurado. Una vez terminada esta etapa, el juez que llevará el caso será el mismo que llevó el de Joaquín Guzmán Loera, alias "El Chapo", en esta misma corte.

La juez Kuo estimó que toda la semana se seguirá trabajando para confirmar el jurado, por lo que el juicio, con el llamado de testigos y demás, arrancaría el lunes 23 de enero. Una vez conformado, el jurado será anónimo, permanecerá aislado del público y será trasladado a los juzgados por alguaciles, por motivos de seguridad.

