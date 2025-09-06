La Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) confirmó ayer el hallazgo sin vida de Manuel Grajales, empresario hotelero de 90 años que había sido reportado como privado de su libertad el pasado 1 de septiembre.

De acuerdo con la información oficial, el cuerpo fue localizado por personal de la Agencia Estatal de Investigaciones en una zona rural del municipio de Candelaria, a más de 200 kilómetros de la capital del Estado. La Fiscalía aseguró que ya cuenta con una línea de investigación que permitirá avanzar en la identificación y localización de los responsables.

El hallazgo fue confirmado también por su hija, Norma Grajales Paredes, quien en la madrugada de este viernes publicó un mensaje en redes sociales para comunicar el fallecimiento.

Desde el 3 de septiembre, la hija del empresario había convocado a la comunidad a sumarse a las labores de localización, principalmente con apoyo de medios de transporte. En aquella jornada pidió a los secuestradores, a través de redes sociales, que liberaran a su padre, enfatizando que eran una “familia de trabajos, no de problemas”.

El caso ocurre en un Estado que enfrenta una percepción de inseguridad elevada. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad (Envipe) indica que el 63.1 % de la población considera inseguro vivir en Campeche.

