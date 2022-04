Gabriel Quadri llama “señor” a diputada trans; legisladoras toman el Pleno

Una nueva confrontación entre el diputado panista Gabriel Quadri y legisladoras se suscitó, luego de que el primero llamara "señor" a la diputada transgénero Salma Luévano, lo que concluyó en la toma del pleno de la Cámara de Diputados, e incluso provocó que se llamara a receso.

"Hago notar que el señor Luévano me está amenazando"

Durante el debate a una reforma en materia de salud mental, el diputado Quadri De La Torre interpuso una reserva a fin de prohibir que padres o tutores tomen decisiones con las intervenciones y procedimientos médicos relacionados con las juventudes trans.

"Estas decisiones deben de tomarse por el individuo sólo hasta que alcance la mayoría de edad, los menores de edad están expuestos a tomar con premura decisiones incorrectas con graves consecuencias para su salud", puntualizó.

La bancada del PAN protege a un impresentable antiderechos.



Gabriel Quadri ha atentado contra la dignidad de nuestra compañera la Diputada Salma Luévano.



No permitiremos que estas expresiones de máxima bajeza y ruindad se sigan dando en la casa del pueblo.



— Andrea Chávez (@AndreaChavezTre) March 31, 2022

Tras su ponencia, la diputada de Morena, Salma Luévano, pidió el micrófono a fin de denunciar a Gabriel Quadri por violencia de género.

"Cuando hablamos de infancias trans no hablamos de medicamentos, hablamos de derechos, es un sinvergüenza asesino, tengo denuncias contra el señor por violencia de género", declaró.

"Hago notar que el señor Luévano me está amenazando", respondió el diputado albiazul.

El comentario generó la molestia de la mayoría de las bancadas.

"Quiero advertir que el diputado Quadri llamó señor a una mujer. Una mujer trans, señor Quadri, es una mujer en este país porque ella así lo decidió, y en nuestro país uno tiene el derecho de tener el género que uno quiera, y es una falta de respeto hacia la compañera diputada dirigirse como señor, exijo su disculpa pública porque nos está faltando al respeto a todas las mujeres, todos los diputados y todos los mexicanos que hemos luchado por erradicar la discriminación", declaró la diputada priista Cynthia López.

La legisladora de Morena, María Clemente, pidió juicio político: "Sometamos a juicio político a Gabriel Quadri y expulsémoslo del Congreso de la Unión, es inadmisible tener un sujeto que tiene problemas de salud mental como él, y que viene a reflejarlos en discursos de odio que cuestan vidas".

Tras su comentario, María Clemente caminó hacia la curul de la presidencia, que en ese momento estaba ocupada por el diputado del PAN, Santiago Creel, y tomó el Pleno. Al hacerlo empujó a Creel Miranda y le arrebató el micrófono, por lo que se decretó un receso para calmar los ánimos. Después de 15 minutos, continuó la sesión.

María Clemente deja Morena tras zafarrancho

La diputada trans María Clemente, anunció que se convertirá en legisladora independiente.

Lo anterior luego de que la morenista tomara el Pleno de sesiones y agrediera con empujones al presidente de la Mesa Directiva en funciones, Santiago Creel, para manifestarse contra comentarios transfóbicos que realizó el diputado del PAN, Gabriel Quadri.

"Dicen que mejor sola que mal acompañada, desde q llegué a esta 65 legislatura me he sentido poco acompañada, y más vulnerable que antes de llegar aquí. No puedo con la hipocresía de la oposición, pero menos con la de morena. A partir de hoy me declaro independiente", declaró la legisladora en su cuenta de Twitter.

