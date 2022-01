Gabriel Quadri: Corren a diputado de programa de CNN por declaraciones transfóbicas

El diputado federal, Gabriel Quadri, fue corrido de una entrevista en vivo de CNN en español tras dar su opinión sobre las personas transexuales, hecho que fue catalogado por el conductor como un discurso de odio

El excandidato presidencial fue invitado junto con la diputada morenista, Salma Luévano Luna, para dar su opinión sobre los ataques en contra de las personas transexuales en México durante una transmisión de CNN en español.

En su intervención en el programa, Quadri trató de defender su postura y aseguró que él no promovía un discurso de odio en contra de la comunidad transexual.

“Nadie está promoviendo un discurso de odio, eso es una fantasía y me parece que la que promueve un discurso de odio es ella (…) Que no exagere, que no promueva mentiras”, dijo Quadri.

“Si usted viene aquí a propagar su discurso de odio este no es el canal, váyase a otro canal”, dijo el conductor del programa de CNN.

CNDH condena expresiones

El jueves pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó las expresiones que el diputado Gabriel Quadri de la Torre hizo en contra de la comunidad LGBTTTIQ+.

Mediante un comunicado, la CNDH aseguró que las manifestaciones transfóbicas del diputado del Partido Acción Nacional atentan contra la dignidad y los derechos humanos de las personas LGBTTTIQ+, por lo que el organismo exhortó a los legisladores, autoridades y a la población en general a evitar ese tipo de declaraciones y acciones discriminatorias.

