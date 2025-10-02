Números que debes evitar contestar para no caer en fraudes

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5), en colaboración con la Policía Cibernética, emitió un comunicado en el que dio a conocer diferentes números telefónicos identificados como responsables de fraudes, estafas y robo de información sensible.En el documento, el director del C5, Salvador Guerrero Chiprés, hizo un llamado de alerta a la población para que evite contestar llamadas provenientes de estos números, ya que podrían representar una amenaza para sus datos personales.Según indicó Guerrero Chiprés, uno de los principales indicadores de que una llamada puede tener fines fraudulentos es cuando en el identificador aparece como “número desconocido” o con prefijos internacionales.Uno de los prefijos más utilizados por los estafadores proviene del Reino Unido (+44) o de Estados Unidos (+1), ya que buscan hacer creer a la víctima que se trata de una llamada legítima.No obstante, Guerrero explicó que también se han detectado prefijos nacionales asociados con llamadas fraudulentas, como el 81 (Monterrey, Nuevo León).De acuerdo con los datos recopilados por el C5, el modus operandi consiste en utilizar sistemas automatizados conocidos como robocalls, que realizan múltiples llamadas al día y cuelgan de inmediato para que la víctima intente devolver la llamada. Con ello, los delincuentes buscan generar cargos elevados o que la persona caiga en falsas ofertas y proporcione información personal o bancaria.La Policía Cibernética también detectó que el prefijo 717, correspondiente a Tenango del Valle (Estado de México), se ha relacionado con varias llamadas de spam, al igual que otros números extranjeros como:Además, no solo se han reportado fraudes mediante llamadas telefónicas, sino también a través de mensajes de WhatsApp que, tras ser investigados, resultaron provenir de números fraudulentos con el mismo objetivo, obtener datos personales para acceder a cuentas bancarias o a los dispositivos y robar información.Entre los prefijos detectados en mensajes fraudulentos de WhatsApp destacan:Por ello, es importante conocer los códigos telefónicos nacionales para identificar posibles estafas.A continuación, algunos de los códigos de las principales ciudades de México:Recuerda que, en caso de ser víctima de fraude, las autoridades cuentan con diversos canales de atención para presentar la denuncia correspondiente.Asimismo, la Policía Cibernética recomienda bloquear los números sospechosos y evitar contestar llamadas de desconocidos.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *XP