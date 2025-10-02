Números que debes evitar contestar para no caer en fraudes

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5), en colaboración con la Policía Cibernética, emitió un comunicado en el que dio a conocer diferentes números telefónicos identificados como responsables de fraudes, estafas y robo de información sensible.

En el documento, el director del C5, Salvador Guerrero Chiprés, hizo un llamado de alerta a la población para que evite contestar llamadas provenientes de estos números, ya que podrían representar una amenaza para sus datos personales.

Te puede interesar: Metro CDMX: Estas son las estaciones cerradas por marcha del 2 de octubre

Según indicó Guerrero Chiprés, uno de los principales indicadores de que una llamada puede tener fines fraudulentos es cuando en el identificador aparece como “número desconocido” o con prefijos internacionales.

Uno de los prefijos más utilizados por los estafadores proviene del Reino Unido (+44) o de Estados Unidos (+1), ya que buscan hacer creer a la víctima que se trata de una llamada legítima.

No obstante, Guerrero explicó que también se han detectado prefijos nacionales asociados con llamadas fraudulentas, como el 81 (Monterrey, Nuevo León) .

De acuerdo con los datos recopilados por el C5, el modus operandi consiste en utilizar sistemas automatizados conocidos como robocalls, que realizan múltiples llamadas al día y cuelgan de inmediato para que la víctima intente devolver la llamada. Con ello, los delincuentes buscan generar cargos elevados o que la persona caiga en falsas ofertas y proporcione información personal o bancaria.

La Policía Cibernética también detectó que el prefijo 717, correspondiente a Tenango del Valle (Estado de México), se ha relacionado con varias llamadas de spam, al igual que otros números extranjeros como:

Camboya (+855)

Albania (+355)

Costa de Marfil (+225)

Ghana (+233)

Nigeria (+234)

Además, no solo se han reportado fraudes mediante llamadas telefónicas, sino también a través de mensajes de WhatsApp que , tras ser investigados, resultaron provenir de números fraudulentos con el mismo objetivo, obtener datos personales para acceder a cuentas bancarias o a los dispositivos y robar información.

Entre los prefijos detectados en mensajes fraudulentos de WhatsApp destacan:

+251 (Etiopía)

+27 (Sudáfrica)

+62 (Indonesia)

Por ello, es importante conocer los códigos telefónicos nacionales para identificar posibles estafas.

A continuación, algunos de los códigos de las principales ciudades de México:

Ciudad de México – 55

Guadalajara, Jalisco (y zonas conurbadas) – 33

Monterrey, Nuevo León (y zonas conurbadas) – 81

Aguascalientes, Aguascalientes – 449

Mexicali, Baja California – 686

La Paz, Baja California – 612

Campeche, Campeche – 981

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas – 961

Chihuahua, Chihuahua – 614

Saltillo, Coahuila – 844

Colima, Colima – 312

Durango, Durango – 618

Toluca, Estado de México – 722

Guanajuato, Guanajuato – 473

Chilpancingo, Guerrero – 747

Pachuca, Hidalgo – 771

Morelia, Michoacán – 443

Cuernavaca, Morelos – 777

Tepic, Nayarit – 311

Oaxaca, Oaxaca – 951

Puebla, Puebla – 222

Querétaro, Querétaro – 442

Chetumal, Quintana Roo – 983

San Luis Potosí, San Luis Potosí – 444

Culiacán, Sinaloa – 667

Hermosillo, Sonora – 662

Villahermosa, Tabasco – 993

Ciudad Victoria, Tamaulipas – 834

Tlaxcala, Tlaxcala – 246

Jalapa, Veracruz – 228

Mérida, Yucatán – 999

Zacatecas, Zacatecas – 492

También puedes leer: Programas sociales no impactan en pobreza extrema, señala Inegi

Recuerda que, en caso de ser víctima de fraude, las autoridades cuentan con diversos canales de atención para presentar la denuncia correspondiente.

Asimismo, la Policía Cibernética recomienda bloquear los números sospechosos y evitar contestar llamadas de desconocidos.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP