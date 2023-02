Frente a López Obrador, la ministra Piña defiende independencia del Poder Judicial

La titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, aprovechó la ceremonia del 106 aniversario de la promulgación de la Constitución, que se llevó a cabo ayer en Querétaro, para defender la independencia del Poder Judicial.

“Nunca se debe perder de vista la independencia de los jueces. No es un privilegio de los jueces, es la garantía de imparcialidad en beneficio de la sociedad”, expresó.

Esto lo manifestó frente al Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien ha criticado los votos de la Suprema Corte en contra de sus iniciativas, como la reforma eléctrica, y que los jueces liberen a presuntos delincuentes con el argumento del debido proceso.

En su discurso, Piña señaló que el actuar de los juzgadores debe estar apegado a derecho para evitar arbitrariedades y rendir cuentas en el ejercicio de sus funciones.

También afirmó que la Constitución es “un inmenso y muy poderoso manto protector de certeza, de confianza, de seguridad y, sobre todo, de unión entre las y los mexicanos”.

Por su parte, López Obrador resaltó que insistirá en abolir, por la vía legal y democrática, las reformas neoliberales que se impusieron en la Constitución mexicana.

“(Voy a) continuar proponiendo cambios al marco legal en beneficio del pueblo, hasta devolver a nuestra Ley Máxima toda la grandeza de su humanismo original”.

Este fue el primer encuentro público entre Piña y López Obrador desde que la ministra fue elegida para encabezar la SCJN el pasado 2 de enero. La juzgadora acumula 34 años de experiencia en la Judicatura y suplió en la Corte a Arturo Zaldívar, criticado por su cercanía con AMLO.



Insiste en abolir "reformas neoliberales"

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que insistirá en abolir, por la vía legal y democrática, las reformas que se impusieron en la Constitución durante la época neoliberal.

“Continuar proponiendo cambios al marco legal en beneficio del pueblo, hasta devolver a nuestra ley máxima toda la grandeza de su humanismo original”.

Al conmemorar el 106 Aniversario de la promulgación de la Carta Magna de 1917, en el Teatro de la República, ante los representes del Poder Legislativo y Judicial, el Presidente destacó que la Constitución de 1917 no ha muerto vive en la transformación del México libre, justo, igualitario, democrático y fraterno de nuestros días.

Acompañado por las gobernadoras, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y gobernadores del país, así como integrantes del Gabinete, el mandatario hizo un recuento de las principales reformas constitucionales que ha llevado su administración.

A leer el transitorio de reforma que eleva a rango constitucional la pensión de adultos mayores, personas con discapacidad y estudiantes de familias pobres, los representantes del Poder Judicial y del Poder Legislativo aplaudieron al unísono.

Llama Creel a desterrar diferencias y confrontaciones del pasado

El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, afirmó que “no hay más moral política que la Constitución. Esa es la moral de todos los servidores públicos. Con esto en mente, desterremos de una vez por todas nuestras diferencias y confrontaciones que hubiese habido en el pasado. Ahora son tiempos para coincidir, para reconciliar, después vendrán los tiempos para competir en la arena política y electoral”.

El presidente del recinto legislativo de San Lázaro, dijo que la falta de diálogo también se extiende a los asuntos fundamentales para el bienestar de la nación.

“Existe desacuerdo sobre el combate a la violencia, la seguridad pública, la cuestión social, la económica, la impunidad y la corrupción. A pesar de que muchos de estos temas están acordados en la constitución, algunos de ellos inclusive desde 1917, el desacuerdo prevalece, no en los fines que persiguen, sino en los medios para darles cumplimiento”, lamentó.

Consideró como “un gran equivoco” pensar que los problemas del país pueden resolverse con ordenamientos constitucionales que no se cumplen, “o peor, con cambios a la constitución o a las leyes, como si por el mero hecho de reformar una norma, la realidad automáticamente cambia”.

Santiago Creel reconoció que cada administración busca dar solución a los problemas mediante sus propios proyectos de gobierno, pero insistió en que por ello existe la alternancia y para ello sirven las elecciones.

“Pero ese proyecto, invariablemente debe estar contenido dentro de la constitución. El pueblo es, y siempre ha sido, muchos Méxicos, no sólo uno y menos uno homogéneo. El principio democrático es que la mayoría decide, de eso no hay duda. La cuestión es cómo decide: si incluye o no a quienes piensan distinto. Al excluirlos se deja fuera a una parte del pueblo, se mancilla la soberanía. El reto de nuestra generación es encontrar a través del diálogo político, la unidad dentro de esta vasta pluralidad y diversidad que es México. No a través de una visión única, eso contradice la esencia de nuestra democracia”, sentenció.

Al recordar la promulgación de la Constitución de 1917, el legislador panista recordó una serie de eventos que afectaron a la democracia de México como la confrontación entre federalistas y centralistas, o entre liberales y conservadores, entre otros, y que derivaron en la pérdida de más de la mitad de nuestro territorio.

“Los constituyentes superaron sus intereses de facción. Tuvieron la inteligencia y el carácter para pasar de los adjetivos hirientes a los sustantivos catalizadores de acuerdos. Transitaron de la diatriba al argumento y de las armas a la constitución. El diálogo triunfó sobre la división y eso es precisamente lo que hoy celebramos”, indicó. Agregó que, “hoy más que nunca es hora de dialogar”.

La ceremonia fue custodiada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. EL UNIVERSAL

Legislativo acompaña la transformación

La cuarta etapa de la transformación del país que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador es acompañada por el Poder Legislativo, sin menoscabo de la independencia entre los Poderes públicos, aseguró el presidente del Senado de la República, Alejandro Armenta Mier.

Orador en la conmemoración de la promulgación de la Constitución Política de 1917, como uno de los dos representantes del Poder Legislativo, el senador morenista subrayó que las reformas aprobadas por el Congreso en esta “fase histórica” de la nación.

“Afirmo categóricamente, como presidente del Senado, que el humanismo mexicano expresado por el Ejecutivo Federal es un concepto válido sustentado en la razón jurídica y en la esencia de todas estas modificaciones que hemos hecho a favor de las y los mexicanos”, expresó.

Puntualizó que las reformas constitucionales que se han hecho “para honrar el 106 aniversario de nuestra Constitución” le otorgan a México motores jurídicos de prosperidad.

Tras enumerar todas las reformas impulsadas por el gobierno y los legisladores de la 4T, el senador Armenta Mier afirmó que “en breve, muy en breve, alcanzaremos la soberanía energética para poder aspirar a la soberanía financiera”.

Aseguró que con estas reformas “ya pasamos al 2018, de instituciones políticas extractivas que entregaron la riqueza nacional y nuestros recursos naturales al exterior, a la consolidación de las instituciones políticas inclusivas que permitirán el desarrollo de México para las próximas generaciones”.

"En la Carta Magna de México todavía hay reformas neoliberales que nunca beneficiaron al pueblo mexicano." Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México. ESPECIAL

"El humanismo mexicano expresado por el Ejecutivo Federal es un concepto válido sustentado en la razón jurídica" Alejandro Armenta Mier, presidente del Senado. ESPECIAL

"Hacer realidad las normas fundamentales y traducirlas en bienestar social, es el mejor homenaje a la Constitución" Santiago Creel Miranda, presidente de San Lázaro. ESPECIAL

Urge a restablecer convivencia pacífica

Tras advertir que no ha habido, no hay y no habrá igualdad social sin libertad y pluralismo político, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, urgió a restablecer la convivencia pacífica y respetuosa como método para lograr el consenso, y el consenso como medio para la concordia y la armonía social. En la conmemoración del 106 Aniversario de la Promulgación de la Constitución Mexicana de 1917, en el Teatro de la República de la Ciudad de Querétaro, el mandatario estatal subrayó que celebrar la Constitución demanda principalmente respetarla. Ante el Presidente Andrés Manuel Lopez Obrador, integrantes de su gabinete, los titulares de los Poderes Legislativo y Judicial, los gobernadores del país y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Kuri González defendió el sistema electoral que rige actualmente a nuestro país. “Son las y los ciudadanos quienes organizan, operan y legitiman los procesos electorales. Modificarlo no sólo iría contra la Constitución, sino contra un proceso histórico y una sentida demanda de la sociedad”, advirtió. El gobernador de filiación panista reconoció al presidente Andrés Manuel López Obrador sus esfuerzos por combatir las desigualdades sociales en el país. “En los años recientes, se ha realizado un esfuerzo sin precedente para distribuir apoyos a los más necesitados, con ello pretendemos cumplir el otro anhelo que tutela nuestra constitución: alcanzar un México más justo, igualitario y solidario. Eso debemos reconocérselo, señor presidente”. Sin embargo, sentenció que debemos trabajar por alcanzar mayores espacios de igualdad material.

Telón de fondo

AMLO está “asesinando” la Constitución de 1917: PRD

El dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, aseguró que el Gobierno Federal a cargo del Presidente Andrés Manuel López Obrador, está “destazando” y “asesinando” la Constitución de 1917.

Así lo aseguró ayer en el marco del 106 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

“En 1903 el partido liberal de Flores Magón denunciaba al gobierno porfirista afirmando ‘la Constitución ha muerto’. Hoy, en el marco del 106 aniversario de la Constitución de 1917, el gobierno de López Obrador intenta asesinarla”, declaró en conferencia de prensa.

Zambrano Grijalva aseguró que esta administración mantiene al país “al filo de la inconstitucionalidad”, tras la aprobación del Plan B de la reforma electoral y las reformas a las leyes secundarias de la industria eléctrica.

“La obsesión de atentar contra la legalidad por parte de López Obrador se evidencia en su conocida frase: ‘no me vengan con que la ley es la ley, no me vengan con ese cuento’, expresada cuando los ministros de la SCJN rechazaron las reformas de la industria eléctrica. Ya nomás falta que para dejar constancia de dicha obsesión quieran que esa frase quede con letras de oro en el senado de la República”, aseveró.

El líder perredista calificó como “preocupante” que el Presidente de la República considere “que la justicia debe estar por encima de la ley”, como afirmó cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la prisión preventiva para quienes cometan delitos fiscales.

