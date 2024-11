Frente Cívico Nacional busca ser partido político; se registrará en esta fecha

Integrantes del Frente Cívico Nacional decidieron en asamblea avanzar en la conformación de un nuevo partido político de oposición en 2025.

Guadalupe Acosta Naranjo, integrante y promotor del Frente Cívico Nacional, anunció que el próximo 20 de enero se registrarán como agrupación política nacional (AGP), y esperan tener el registro de la nueva fuerza política a finales de 2025.

"En cuanto el INE publique sus lineamientos, nosotros nos sentimos con la obligación suficiente, vamos a cumplir los requisitos que solicita la ley para ser un nuevo partido político", señaló Acosta Naranjo.

"Nosotros vamos a hacer la oposición sólida, Morena nació en 2015 y ganó en 2018; nosotros vamos a salir en 2027 y vamos a ganar en 2030" , aseguró.

En cuanto a la ideología, explicó: "No tenemos una ideología fija, no seremos de izquierda ni de derecha, vamos a defender causas y valores. Aquí cabe gente de derecha e izquierda, el valor es la democracia".

Iniciarán las asambleas durante todo el año para afiliar a 520 mil seguidores y registrarse como partido político.

El líder del Frente Cívico Nacional externó que una de sus reglas es que los dirigentes no pueden ser candidatos a nada, a los aspirantes no los ponen los dirigentes, sino la gente mediante votaciones abiertas, primarias, entre ciudadanos.

Habrá una proporción de candidatos menores de 35 años ; también habrá representantes de causas de la sociedad civil.

Refirió que pondrán en los estatutos los lineamientos claros, a fin de que esta nueva fuerza política no se fracture.

Expuso que el presidencialismo en México siempre había sido un mal social para la democracia, pero el presidencialismo se constituía de una serie de facultades extraordinarias que tenía el Poder Ejecutivo, "por desgracia, por encima de los Poderes Ejecutivo y Judicial, y otra serie de funciones que eran facultades fácticas que no estaban plasmadas en la ley ni en la Constitución".

"En estas semanas todo eso que era ilegal lo están haciendo constitucional. Hoy están queriendo y están poniendo en la Constitución las bases para que, alejados de la democracia y de la libertad, un grupo político pretenda mantenerse en el poder durante décadas, sin importar los que soñaron nuestras libertades y nuestra democracia", aseguró Acosta Naranjo.

El representante del Frente Cívico Nacional aseguró que la Presidenta Claudia Sheinbaum emitió un mal mensaje al decir que no va a dialogar con la oposición, porque la retrata como una mujer autoritaria que no tiene la voluntad de conducir el destino del país para todos.

"El peor mensaje que ha emitido Sheinbaum Pardo es que ella no dialogará con la oposición y sólo va a establecer diálogo con el pueblo, un pensamiento de este tipo, quien no vota por ella no es pueblo. Eso se acerca a pensamientos fascistas, que a los opositores de México no nos consideren pueblo, la retrata como una mujer autoritaria, no tiene la menor voluntad de conducir el destino del país para todos los mexicanos", dijo Acosta Naranjo.

MV