El gobierno de la Ciudad de México reportó este sábado 13 de septiembre que se elevó a 13 el número de fallecidos por la explosión del miércoles pasado de un camión de gas en la alcaldía Iztapalapa.

La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México publicó en su cuenta de X la lista actualizada de afectados tras el siniestro, que suma ya 13 muertos, 40 hospitalizados y 30 lesionados dados de alta de los hospitales, con corte a las 10:00 hora local.

La dependencia confirmó el fallecimiento de Alicia Matías Teodoro, la mujer que resultó con quemaduras en más del 90% de su cuerpo tras proteger a su nieta de dos años de las llamas.

La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, expresó sus condolencias a todas las familias de las víctimas mortales, y en particular, se refirió a Alicia Matías Teodoro como "una mujer que dio su vida por salvar a su nieta", y cuyo "acto de amor ha dejado una huella profunda".

La muerte de Matías Teodoro, cuya imagen con su nieta en brazos ha dado la vuelta al mundo, también fue confirmada por sus familiares, luego de que el jueves el gobierno difundiera erróneamente su muerte.

La polémica en la información difundida por el gobierno de la CDMX, ocurre en medio de la conmoción generada por el trágico accidente, considerado uno de los más fuertes en los últimos años en la capital.

Las autoridades continúan las investigaciones sobre la causa de los hechos que ayer viernes apuntaban a un choque con un objeto sólido que provocó una fuga de gas y posteriormente la explosión.

El jueves, la fiscalía consideraba como principal causa el exceso de velocidad, responsabilidad del conductor, quien también permanece hospitalizado por quemaduras graves.

Como segunda línea de investigación, se informó de una posible relación con el incumplimiento de la regulación por parte de la empresa propietaria del camión, Transportadora Silza de Grupo Tomza.

La tarde del miércoles, un camión cisterna con capacidad de 49 mil 500 litros volcó y explotó en la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa.

