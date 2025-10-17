La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), Bertha Alcalde, informó que la dependencia analizará los elementos balísticos para esclarecer cuál de las dos personas detenidas por el asesinato del abogado David Cohen fue quien disparó el arma que le provocó la muerte.

"Para saber de manera específica si los disparos y, sobre todo, cuál de ellos fue el que ocasionó directamente la muerte a la víctima, será fundamental analizar los elementos balísticos, tener periciales en criminalística para realizar la reconstrucción de hechos, apoyándonos en los videos, testimonios, características de las lesiones", explicó.

El ataque contra el penalista se registró la tarde del lunes 13 de octubre, en la colonia Doctores, ese mismo día fue detenido Héctor “N”, quien fue señalado por las autoridades como el sujeto que disparó contra Cohen Sacal. El miércoles 15 de octubre fue capturado Donovan "N", segundo implicado en el asesinato y quien, según avances de la indagatoria, es quien activó el arma de fuego contra el abogado.

En conferencia de prensa junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la titular de la FGJ-CDMX remarcó que el ataque "fue dirigido" y señaló que ambas personas detenidas portaban armas de fuego, con las que realizaron detonaciones. Precisó que de acuerdo con la necropsia, el abogado recibió dos disparos: uno en la ingle y otro en el cráneo.

"Llegaron a bordo de una motocicleta, descendieron y se aproximaron al lugar realizando detonaciones de arma de fuego, hiriendo al abogado, de acuerdo también con los análisis de necropsia, en la ingle y en el cráneo; al momento fue detenido uno de los autores materiales, el otro logró huir en una bicicleta que robó, posteriormente fue detenido por parte de la Secretaría de Seguridad", detalló.

Alcalde indicó que como parte de las investigaciones se analizarán los casos que llevaba David Cohen.

Sobre los escoltas del abogado, indicó que no tienen la calidad de investigados; no obstante, dijo que la FGJ será muy exhaustiva en todos los elementos de este homicidio.

De acuerdo con fuentes, se investiga en el ataque la participación de dos personas más e, incluso, se revisa si hubo un tercer tirador. Ayer Héctor salió del hospital y fue trasladado al Reclusorio Norte.

