Jalisco está en la recta final para cumplir los 200 años de libertad y soberanía, y a dos días de la fecha, además de tener casi concluidos todos los preparativos, se agrega por parte del Congreso del Estado establecer al 16 de junio como día feriado, lamentablemente no todos podrán gozar del beneficio.

Se anunció por todas partes, y aunque el Congreso logró que fuera aprobada la iniciativa, la realidad es que no todos los trabajadores del Estado podrán gozar de un día libre. Los únicos que podrán ausentarse de sus labores serán los servidores públicos, así lo confirmó Gabriela Cárdenas Rodríguez, diputada.

"Me parece pertinente que se traiga esta fecha, porque no todos los años se cumplen 200 años y es un día de fiesta para las y los jaliscienses, sobre todo por todos los avances que estamos teniendo, todo el desarrollo que tiene Jalisco, en donde está posicionado en materia económica, en materia de salud y toda esta ruta que se ha planteado no solo decir que se conmemoran 200 años, sino cómo estamos llegando a los 200 años", detalló la diputada de Movimiento Ciudadano.

En lo que refiere al resto de los trabajadores y que pertenecen a empresas privadas continuarán con sus actividades con normalidad y, por supuesto, las empresas no tienen la obligación de otorgar esta fecha como libre, ni tampoco de sustituirla por cualquier otro día, sino que queda a voluntad de los empleadores.

"Se está buscando que varios aliados, de hecho hay varias personas que se están sumando a esta conmemoración de los 200 años, no solamente el Congreso o el gobierno de Jalisco, sino más organizaciones, más empresarios se están sumando a esta conmemoración. Creemos que por ser los 200 años se puede hacer un tipo de excepción", dijo Gabriela Cárdenas.

Otro grupo que podrá celebrar los 200 años en su plenitud, y exclusivamente por este año, serán los maestros y alumnos de Jalisco en su totalidad debido a que algunas escuelas serán partícipes de actos cívicos dentro de los festejos.

Se espera que en el desarrollo de los siguientes años la festividad quede dispuesta el segundo lunes de junio se acuerdo a lo pactado con por la Comisión de Competitividad, Desarrollo Económico, Innovación y Trabajo del Congreso del Estado, y, como se viene anticipando, el día libre solo será para trabajadores públicos.

JM