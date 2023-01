Sin informar de un presupuesto definido para las celebraciones, el Gobierno de Jalisco comunicó que este 2023 alistan los festejos por el Bicentenario del nacimiento del Estado Libre y Soberano de Jalisco, los cuales se enfocarán en eventos conmemorativos y la creación de una mesa interinstitucional en la que participarán instituciones académicas, organismos empresariales, historiadores, cronistas.

“Queremos que los jaliscienses sepan qué pasó hace 200 años, más que un asunto de grandes eventos, lo que queremos es un trabajo de información y concientización muy alto, en las escuelas fundamentalmente. Va a haber un evento grande, un festejo el 16 de junio, que anunciaremos en su momento pero será parte de la agenda de trabajo de la Agencia de Entretenimiento”, dijo el gobernador.

Dijo que se trabajará en la decoración de edificios públicos, escuelas, y hospitales, y se van a mandar banderas de Jalisco a los municipios. Hay que recordar que están involucrados los clubes deportivos de distintos deportes profesionales: futbol, basquetbol, que van a organizar grandes eventos”.Remarcó que hasta el momento sólo está el recurso para el tema de decoración de edificios públicos, pero no dio detalles del monto.

“Lo que vayamos haciendo se va a ir programando paso a paso, y tiene que ser aprobado por la mesa para que pueda quedar programado como un evento y que es parte de la celebración”.Y añadió que en la mesa participan instituciones académicas, organismos empresariales, historiadores y cronistas.

“Que está trabajando a partir del decreto en el que creamos la comisión interinstitucional para la conmemoración del Bicentenario del Nacimiento del Estado Libre y Soberano de Jalisco, misma que irá informándoles a ustedes conforme vaya avanzando el año de ñas celebraciones de los eventos, foros, de todo lo que se va a realizar”.

Proponen que 16 de junio sea feriado

Por los festejos de Bicentenario del Nacimiento del Estado Libre y Soberano de Jalisco, el Gobierno de Jalisco anuncia tres iniciativas: que el 16 de junio sea día feriado, cambiar el nombre del Parque de la Solidaridad a Parque Luis Quintanar, y que ingrese Prisciliano Sánchez a la Rotonda de las y los Jaliscienses Ilustres (para ello deben cambiar reglamento).El gobernador anunció que ya mandaron al Congreso la propuesta para declarar el 16 de junio de cada año como Día Estatal del Nacimiento del Estado Libre y Soberano de Jalisco.

“La propuesta que enviamos al Congreso incluye que sea un día feriado, y el Congreso podrá discutir si el día feriado ya queda de manera permanente para el futuro”.En el caso de la iniciativa para modificar la Ley de Beneméritos del Estado de Jalisco para que Prisciliano Sánchez sea parte de la Rotonda de las y los Jaliscienses Ilustres, “porque por increíble que parezca, Prisciliano Sánchez, el padre, yo diría fundador de nuestro Estado, no está en la Rotonda, y no está porque el reglamento establece la necesidad de que estén sus restos, y los restos de Prisciliano ya no están”.

El mandatario dijo que si la modificación es aprobada podrán mandar a hacer la estatua de Prisciliano Sánchez, para que sea colocada en el monumento referido.