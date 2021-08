Félix Gallardo pide darle tiempo a AMLO para acabar violencia

El narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como el "Jefe de Jefes", negó haber participado en el asesinato del agente estadounidense Enrique Camarena en 1985, y se mostró convencido de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) resolverá el problema de la violencia en México.

En una entrevista emitida este miércoles, la primera concedida desde la cárcel de Puente Grande, en Jalisco, se refirió a la amnistía propuesta por López Obrador para aquellos reos mayores de 75 años.

El "Jefe de Jefes" expresó no estar interesado en ello, pero se refirió a la labor del actual mandatario federal. "Sé que el señor Presidente es un hombre de buena voluntad que está combatiendo la desigualdad social", dijo al canal Telemundo.

"Está dando pensiones, está dando muchas cosas y yo no le quitaría su tiempo. Soy un cadáver el cual no espera más de ser enterrada en la raíz de un árbol. No le estoy pidiendo nada al señor (Presidente). Al contrario: ojalá le vaya bien", resumió.

Félix Gallardo culpó al desempleo y la desigualdad social de la violencia de México, y se mostró convencido de que López Obrador lo va a estar resolviendo "poco a poco". "Hay que darle el tiempo".

Sin "ningún delito"

Félix Gallardo negó todas las acusaciones contra él.

"Han pasado 32 años. Es una eternidad para un hombre que no ha cometido ningún delito", dijo sobre su condena.

El capo rechazó cualquier responsabilidad en la muerte de Camarena, torturado y asesinado en 1985 después de llevar cuatro años infiltrado en el cártel de Guadalajara, fundado por Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo y Rafael Caro Quintero.

"Ignoro por qué se me relaciona [con Camarena], porque ese señor no lo conocí", declaró sobre el agente de la DEA.

El narcotraficante, que apareció en la entrevista en una silla de ruedas, ciego de un ojo y sordo de un oído, se presentó como "una persona honesta", "un hombre que no fue de armas".

Aseguró que, antes de su arresto, se ganaba la vida con la agricultura, la ganadería y unas farmacias y dos viejos hoteles que le pertenecían.

Niega cárteles de la droga en Guadalajara

Y en su afán por desligarse de cualquier delito, negó incluso que hubiera cárteles de la droga en Guadalajara, en Jalisco .

"Nunca existieron cárteles en Guadalajara. Quién sabe ahora. (...) Llevábamos una vida de familia", insistió ante la periodista de Telemundo.

Al frente del cártel de Guadalajara, Félix Gallardo fue una figura clave en la expansión del narcotráfico en México.

En los años 1980, la organización, que hasta el momento se dedicaba a traficar con marihuana y opio, fue una de las primeras en establecer contactos con los capos colombianos para transportar cocaína desde el país sudamericano hasta Estados Unidos.

El éxito de Félix Gallardo se torció a partir del asesinato de Camarena. Tras su arresto en 1989, fue condenado a prisión por delitos como tráfico de drogas y lavado de dinero.

La justicia tardó, sin embargo, hasta 2017 para condenarlo por la muerte del agente de la DEA. En agosto de ese año se le sentenció a 37 años de prisión.

Fonseca Carrillo y Caro Quintero, condenados también por la muerte del agente de la DEA, ya no están en la cárcel.

El primero está libre desde 2017 después de pasar 30 años en prisión.

Caro Quintero está en paradero desconocido desde 2013, cuando la justicia lo liberó por un defecto de forma en su condena. La decisión fue invalidada poco después, pero el narco ya había desaparecido. Según la DEA, volvió al negocio.

Félix Gallardo fue detenido en 1989 y tras pasar más de 20 años encarcelado en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, fue cambiado a la prisión de máxima seguridad de Puente Grande, en Jalisco.

Sigue leyendo…

Si te interesó esta noticia y quieres saber más, entonces descarga y descubre INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, en donde tenemos contenidos exclusivos, seleccionados por nuestros editores, para darles una experiencia más completa a los lectores.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Para iOS: https://apple.co/35jaVgb

Para Android: https://bit.ly/3gwVSEV

Si eres suscriptor de EL INFORMADOR tu acceso está incluido, solicítalo al 33 3678-7777

IM