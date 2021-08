Félix Gallardo, "El Jefe de Jefes", habla desde Puente Grande: "Mi salud es pésima"

El fundador del Cártel de Guadalajara, Miguel Ángel Félix Gallardo, o mejor conocido como “El Jefe de Jefes”, decidió romper el silencio después de pasar más de 30 años en el penal de Puente Grande.

En la entrevista exclusiva para Telemundo, Félix Gallardo, de 75 años de edad, reveló que su salud es pésima, y debido a que no tiene ningún pronóstico de vida, su familia ya está haciendo un hoyo para ser enterrado en un árbol.

“No tengo pronóstico de vida"

“Perdí todo. Perdí la sensibilidad, los oídos, los ojos”, explicó el exnarcotraficante, quien también reveló que padece neumonía, y además no tiene visibilidad en un ojo, y está sordo de un oído.

“No tengo pronóstico de vida, usted ya lo está viendo, fui cercenado del estómago, me quitaron ocho hernias, me privaron de la vista, me privaron de los oídos y como ve, no puedo caminar”.

Al ser cuestionado por la reportera Issa Osorio sobre por qué decidió hablar después de una vida de hermetismo, “El Jefe de Jefes” explicó que lo hizo por su lucha, pues la periodista tenía cinco años buscando una entrevista con quien fuera uno de los narcotraficantes más importantes de México.

El adelanto tan sólo cinco minutos ya ha dado la vuelta al mundo, pero se espera que este miércoles publiquen la entrevista completa donde Félix Gallardo hablará sobre el asesinato del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena, sobre su relación con otros narcos como Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo.

Miguel Ángel se encuentra preso en el penal de Puente Grande desde hace 32 años debido al homicidio del "Kiki" Camarena. Se encuentra en una zona aislada del resto, en una área de máxima seguridad.

Sigue leyendo…

Si te interesó esta noticia y quieres saber más, entonces descarga y descubre INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, en donde tenemos contenidos exclusivos, seleccionados por nuestros editores, para darles una experiencia más completa a los lectores.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Para iOS: https://apple.co/35jaVgb

Para Android: https://bit.ly/3gwVSEV

Si eres suscriptor de EL INFORMADOR tu acceso está incluido, solicítalo al 33 3678-7777

GC