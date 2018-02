Fausto Vallejo asegura que irá por propuestas y no por descalificaciones

El dirigente del Partido Encuentro Social (PES) en Michoacán, oficializó este martes que el ex gobernador, Fausto Vallejo Figueroa, será su candidato a la presidencia municipal de Morelia para elección del próximo 1 de julio, cuando se renueven 112 alcaldía y el Congreso del Estado.

Valdespino García atajó las críticas hacia el ex mandatario priista de parte de Morena y señaló que los acuerdos de coalición no contemplan "vetos", hacia ninguna figura propuesta, como lo hizo Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) con Vallejo Figueroa.

"Lo que está señalado son métodos con los cuales se designarán candidatos, a través de una encuesta de los propias propuestas que los partidos políticos pongan en la mesa (PES-PT-Morena); nosotros pusimos en la mesa al licenciado Fausto Vallejo", explicó.

Javier Valdespino, mencionó, que en ese sentido, el PES, tras no coincidir con Morena en cuanto a la candidatura por la presidencia municipal de Morelia, han decidido que la capital michoacana quede fuera de la coalición.

"Situación que vamos a plantear las dirigencias estatales a nuestras dirigencias nacionales, a través de un oficio en el cual designaremos al Partido del Trabajo y Encuentro Social", destacó Valdespino.

"Decirles que venimos con mucho entusiasmo, con deseos de seguir aportando y me atrevo a postularme confiado en que me conocen los diferentes sectores de la sociedad moreliana"

En este caso, apuntó, la de Fausto Vallejo, "sería una candidatura común con el PT… No lo estaremos buscando, ya está; prácticamente el PT se suma a esta petición para que vayamos en una candidatura común en Morelia", aseveró.

Al respecto, el Partido del Trabajo (PT) aún no ha confirmado oficialmente o negado si irá o no en esta candidatura común por la alcaldía de Morelia.

Al hacer uso de la palabra, el ex gobernador, Fausto Vallejo Figueroa, agradeció al Partido Encuentro Social que le hayan abierto las puertas para participar con su candidatura por Morelia.

"Somos candidatos externos; no afiliados a ningún partido político. Decirles que venimos con mucho entusiasmo, con deseos de seguir aportando y me atrevo a postularme confiado en que me conocen los diferentes sectores de la sociedad moreliana", expresó.

Vallejo Figueroa enfatizó que en este "nuevo proyecto", buscará ir más a las propuestas que a las descalificaciones. "Debemos dejarnos de satanizaciones, de guerras sucias y dedicarnos a la propuesta", insistió.

Sin dar nombres, adelantó que habrá sorpresas en la planilla que lo acompañará en esta elección, por lo que pronto dará a conocer los detalles.

OA