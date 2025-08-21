La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, manifestó que CIBanco está en su derecho de presentar una demanda contra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, tras ser acusado de facilitar operaciones ligadas al tráfico de drogas y quedar de este modo fuera del sistema financiero estadounidense.

"Lo vi en los medios. No tenemos conocimiento de que lo vaya a hacer; está en su derecho, si así lo considera […]. Lo importante es que dio más plazo todavía por parte del Departamento del Tesoro para las sanciones que se habían determinado [contra CIBanco y otras firmas mexicanas]. Y también hay oportunidad, bueno, hay ofrecimientos de compra de estos bancos, también me lo informó el secretario de Hacienda, que incluso ha salido públicamente", agregó.

CIBanco presentó la demanda en la Corte del Distrito de Columbia y sostuvo que los señalamientos y la salida del sistema financiero estadounidense equivalen a una "pena de muerte institucional".

El banco mexicano alegó que la decisión de EU fue tomada sin previo aviso ni oportunidad de defensa. El martes, Multiva anunció un acuerdo para adquirir la totalidad del negocio fiduciario de CI Banco y detalló que el proceso comenzó el 4 de julio, cuando los accionistas de la institución, que preside el guanajuatense Jorge Rodrigo Rangel de Alba, y los administradores cautelares, designados por el IPAB en coordinación con la Secretaría de Hacienda.

Los antes mencionados determinaron escindir y vender esa área, a fin de garantizar certeza y estabilidad en el sistema financiero. Multiva explicó que, tras un procedimiento competido, en el que participaron más de cinco instituciones bancarias, se resolvió que su propuesta fue la mejor en lo económico y sólida en lo contractual, al ofrecer mayores garantías de continuidad y confiabilidad en los servicios fiduciarios y de Representante Común.

Al respecto, Kapital Bank anunció que inyectará 100 millones de dólares para apuntalar el negocio adquirido de Intercam, señalado de posibles actividades relacionadas con lavado de dinero por el Departamento del Tesoro. La operación incluye activos, pasivos, sucursales, fideicomisos, la casa de bolsa y fondos de inversión de la institución.

En un comunicado, Kapital Bank explicó que la compra de los activos de Intercam les permitirá integrar capacidades complementarias, acelerar la innovación tecnológica y consolidar una oferta más robusta para clientes actuales y nuevos.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

