Extranjeros indagarán tragedia aérea en Puebla

El Gobierno mexicano solicitó la ayuda de expertos internacionales para investigar las causas del desplome del helicóptero en el que fallecieron el lunes la gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso, y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, informó el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo.

De acuerdo con el subprocurador de Control Regional, Procedimientos y Amparo de la Procuraduría General de la República (PGR), Roberto Ochoa, se solicitará ayuda a agencias estadounidenses como el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

“Todas las agencias de investigación representadas en la embajada de Estados Unidos (en México) serán contactadas para efectos de definir si cuentan con un área especializada para coadyuvar en estas investigaciones”, dijo Roberto Ochoa, subprocurador de Control Regional de Procedimientos Penales de la PGR.

Durazo informó que se conformó un equipo de investigación técnica encabezado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y Aeronáutica Civil para investigar qué ocurrió en el trayecto de la aeronave que se desplomó sobre campos de maíz a 10 minutos de haber despegado, tras perder comunicación con la torre de control.

Aeronáutica Civil comunicó que se busca que expertos de la fábrica italiana de helicópteros AgustaWestland analicen los restos del aparato.

La Junta Nacional de Seguridad del Transporte de Estados Unidos adelantó al Gobierno mexicano que no colaborará, dijo Carlos Morán, subsecretario de Transportes de la SCT. Sin embargo, se busca que autoridades de transporte de Canadá y unidades de seguridad europeas puedan integrarse a la investigación.

Peritajes efectuados por la Secretaría de Marina adelantaron que no hubo explosivos o sustancia explosiva ajena al combustible en el interior de la aeronave en la que iban otras tres personas, agregó Durazo.

Morán informó que fue localizada la Unidad de Adquisición de Datos del aparato y señaló que, de forma preliminar, es posible afirmar que la aeronave cayó a tierra en posición invertida.

Mientras el Congreso de Puebla seguía el procedimiento conforme a la ley para designar un gobernador interino, ayer, cientos de poblanos, junto con la clase política local y nacional, despidieron las cenizas del senador y la gobernadora, quien estuvo en el cargo sólo 10 días.

Desde los históricos Fuertes de Loreto y Guadalupe se rindió homenaje luctuoso a los políticos mexicanos en medio de un ambiente de polarización política.

“Investigación con pulcritud”

La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA) pidió esclarecer el accidente en el que falleció la gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso, y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, así como los dos pilotos y el secretario particular del legislador.

Mauricio Aguilera, vocero de ASPA, confío en que se realice una indagación con toda “pulcritud y transparencia”, puesto que, aunque el capitán de vuelo Roberto Cope Obregón era un miembro inactivo de ASPA, debido a que trabajó en Mexicana de Aviación les interesa el esclarecimiento de los hechos.

Reiteró que las licencias de vuelo de Cope Obregón, y del primer oficial, Marco Tavera, estaban en regla, vigentes y ambos contaban con certificados médicos también vigentes.

Tras despegue no hubo contacto

La gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso, y el senador Rafael Moreno Valle abordaron un helicóptero que funcionaba como taxi aéreo a las 14:34 del lunes 24 de diciembre, tenían como destino un helipuerto en la Ciudad de México, pero minutos después del despegue, la aeronave perdió toda comunicación con la torre de control.

Las autoridades federales afirman que hasta ahora no se sabe por qué los funcionarios no abordaron un helicóptero oficial, si era o no común que tomaran el taxi aéreo ni qué harían en la Ciudad de México.

El subsecretario de Transportes de la SCT, Alfonso Morán, detalló que hasta ayer la información recabada arrojaba que una vez que el helicóptero Augusta A109 modelo 2011 despegó del helipuerto se perdió contacto con la aeronave. “Hubo alrededor de nueve comunicaciones sin respuesta por parte de la torre de control y en ese momento se presumió que pudo haber descendido, no se tenía información concreta hasta que después nos enteramos que hubo un impacto cerca del rancho denominado San Carlos en la población de Tlaltenango, Puebla”, detalló.