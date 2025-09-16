En un mensaje en sus redes sociales, Martí Batres, director del Instituto de Seguridad de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) informó la muerte de otra de las personas que resultaron lesionadas por la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia, ubicado en la alcaldía de Iztapalapa de la Ciudad de México.

En su cuenta de X, el director detalló que el deceso ocurrió la madrugada de este 16 de septiembre y se trató de un paciente que recibía atención médica en el Hospital Regional "Gral. Ignacio Zaragoza".

Indicó que el paciente falleció luego de presentar falla orgánica múltiple.

"Expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia, con quienes mantenemos contacto", escribió.

Hasta el momento, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México no ha confirmado el deceso, con el que se sumarán 16 fallecidos tras la explosión del pasado 10 de septiembre.

Hasta las 22:00 horas de este 15 de septiembre —el corte más reciente—, la Secretaría de Salud capitalina tenía contabilizados 15 decesos, 31 altas y 37 personas aún hospitalizadas.

