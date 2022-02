Expiden la primera acta de nacimiento de persona no binaria en México

El pasado 11 de febrero de 2022, la Dirección General del Estado de Guanajuato expidió el documento que reconoce a una persona de género no binario en su acta de nacimiento, convirtiéndose en la primera Entidad del país en hacerlo, según dio a conocer la organización Amicus.

"Es el primer caso de este tipo en México, hasta donde tenemos conocimiento en nuestras organizaciones", señala Amicus en un comunicado; la demanda de amparo fue promovida en conjunto con la Red de Juventudes Trans y Colmena 41 como parte del proyecto denominado "Identitrans".

En su mensaje, las organizaciones presentan un resumen de los hechos y celebran la resolución que le permite a Fausto Martínez rectificar que su credencial de elector emitida por el Instituto Nacional Electoral concuerde "con su identidad de género autopercibida".

Por su parte, Martínez compartió en Twitter un resumen del proceso concluido el 11 de febrero; "Cómo saben el pasado 24 de septiembre junte a otres solicité al INE que en nuestra identificación se pusiera NB en vez del sexo. Nos fue negado bajo el argumento de que en los documentos presentados (acta, CURP) no venía especificado el género", relata.

Tras la negativa buscaron el acompañamiento legal para la rectificación de documentos e iniciaron un proceso de amparo en el mes de noviembre de 2021 que culminó con el cumplimiento de la sentencia por parte del Registro Civil en el mes de febrero.

"Siempre lo he dicho lo que no se nombra no existe", recalca Fausto Martínez, quien además reconoce dicha sentencia como trascendental para las personas no binarias.

El joven celayense y las organizaciones festejan este avance para el reconocimiento de los derechos de las personas de género no binario en el Estado y hacen un llamado a gobierno y legisladores a poner en sus agendas las medidas que garanticen el reconocimiento de la identidad de las personas trans y de género no binario.

Les comparto que el pasado 11 de febrero recibí mi acta de nacimiento NB. Les cuento un poco como fue el proceso. pic.twitter.com/biz6RkgkYQ — Fausto Martínez (@FaustoGlow) February 16, 2022

De igual manera, Amicus, Red de Juventudes Trans y Colmena 41 aclaran lo siguiente con respecto al caso de Fausto: