Ganan demanda contra hipotecaria que no reconocía a personas no binarias

Tras una exhaustiva batalla legal contra la burocracia financiera, una pareja del Reino Unido pudo salvar su patrimonio y vencer a un sistema que limita el acceso a productos crediticios por razones de género, luego de ganar una demanda interpuesta contra una hipotecaria.

Según recoge el medio The Daily Mail, G Sabini-Roberts y su esposa Ruth, habían solicitado una hipoteca con el objetivo de no perder el hogar de sus sueños, sin embargo, toparon con pared en el trámite debido a que el sistema de la institución financiera Halifax, división del Banco de Escocia, no permitía el uso del título “Mx” del que G hace uso de manera legal en lugar de “Señorita” o “Señora”.

La pareja insistió incluso, en que toda la documentación oficial de Sabini-Roberts, quien se dice no binaria, este dato es incluido de dicha manera, por lo que se dijo decepcionada de un sistema discriminatorio en este sentido y eligió proceder de manera legal para que esta situación fuera atendida por la institución.

Señaló además que, pese a lo decepcionante de las circunstancias, el personal de Halifax reconoció con total cortesía el problema, pero que no dependía de ellos, por lo que dio inicio la batalla legal que ha concluido con el proceso de su solicitud y el compromiso a brindar una opción financiera incluyente.

La pareja lleva junta cuatro años y tiene cuatro hijos, por lo que haber encontrado una propiedad que se adaptara a sus necesidades familiares representó un alivio significativo; el inmueble, que había sido convertido de almacén a casa de cinco recámaras tiene un valor de £335 000 (libras) y acceder a una hipoteca era la única opción para adquirirlo debido a que trabajan de manera independiente.

Tras el proceso legal para obligar al otorgante hipotecario a reconocer el título y pronombre de las personas no binarias en sus solicitudes, G y Ruth han podido acceder al crédito necesario a la vez que esperan que esta lucha se replique en diversos sistemas virtuales y físicos para la realización de trámites de este tipo.

En el Reino Unido, el denominado Deed Poll Service es el organismo mediante el cual los ciudadanos pueden tramitar sus cambios o actualizaciones, tanto de nombre como de título o pronombre legalmente, y está activo desde hace varias décadas; "Mx" es un título que en el territorio británico se ha utilizado desde 1970 y legalmente se ha reconocido desde el 2011, según relata la pareja para The Daily Mail.

Tras la resolución a su favor, manifiestan su alivio por no haber perdido su casa debido a los retrasos que la queja formal interpuesta pudo ocasionar, reiterando que nunca recibieron trato discriminatorio en su lucha por el reconocimiento a personas no binarias en su acceso a productos de este tipo.