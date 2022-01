Lanzan #OutInChurch contra discriminación en el ámbito religioso alemán

Una particular campaña a favor de la inclusión y en contra de la discriminación en el ámbito religioso alemán dio inicio esta semana con la salida pública del clóset de más de 120 personas LGBTQ miembros de la Iglesia Católica Romana.

Mediante un manifiesto publicado en el sitio de Internet de la campaña #OutInChurch "por una Iglesia sin miedo", la comunidad da a conocer el objetivo de hacer visible su lucha ante sus actividades en los círculos religiosos dentro de los cuáles se desempeñan y en los que han vivido diversos actos discriminatorios: “La mayoría de nosotros hemos tenido muchas experiencias de discriminación y exclusión, también en la iglesia”, revela el colectivo en dicha publicación.

“El magisterio de la Iglesia afirma, entre otras cosas, que "no podemos construir relaciones correctas" con otras personas, que no somos humanos debido a nuestras "tendencias objetivamente desordenadas" y que las relaciones entre personas del mismo sexo no son "ordenados de acuerdo con los planes revelados de Dios ni pueden ser reconocidos", lamentan, expresando que lo anterior “difama el amor queer, la orientación, el género y la sexualidad y devalúa nuestra personalidad”.

Debido a esta visión que se tiene, fue que el pasado 24 de enero de 2022 pusieron en marcha la campaña #OutInChurch que ya hace eco a nivel mundial gracias a las redes sociales y que en un primer día fue apoyada por 122 personas de la comunidad religiosa local, demandando que el mantenimiento en secreto de su orientación e identidad sexual “produce numerosos efectos tóxicos, vergonzosos y repugnantes; puede tener un impacto negativo en la relación personal con Dios y en la espiritualidad personal”.

La comunidad LGBTQ expone también en dicho manifiesto su solidaridad con otros grupos y minorías que han sido objeto de exclusión y discriminación: “Hacemos esto en solidaridad con todas las personas estereotipadas y marginadas por el sexismo, el capacitismo, el antisemitismo, el racismo y cualquier otra forma de discriminación”, abona.

Junto a la campaña en redes sociales y la creación de una petición a través del sitio de Internet Change.org para que la Iglesia atienda siete demandas prioritarias, se ha producido un documental que narra las experiencias de algunas de ellas dentro de sus luchas personales.

La petición de las personas identificadas como lesbianas, gays, bi, trans, inter, queer y no binarias, entre otras, está dirigida a creyentes y miembros de la Iglesia Católica Romana y aquellos en solidaridad, que hasta la fecha ya ha reunido más 50,550 firmas de las 75 mil requeridas.

Pese a que algunos líderes religiosos ya han manifestado su apoyo a la iniciativa en diversas partes del mundo, hasta el momento autoridades eclesiásticas no han emitido su postura con respecto a las demandas de la comunidad LGBTQ en Alemania.