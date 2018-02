Exdirigentes sindicales van contra el líder magisterial

Si Juan Díaz de la Torre, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) insiste en celebrar el séptimo Congreso Nacional Extraordinario de la gremial, el Grupo de Análisis Jurídico y Dignidad Magisterial levantará una denuncia en su contra.

“SI lo lleva a cabo, será totalmente ilegal. Lo vamos a perseguir penalmente”, dijo el presidente de este organismo, Venancio Morales Zúñiga.

El congreso magisterial deberá dar comienzo hoy en Puerto Vallarta, Jalisco.

Díaz de la Torre “no puede realizar actos como presidente del sindicato, como convocar a congreso. Todos los actos son nulos (...) Es el paso a seguir, una demanda penal”, señalaron ex dirigentes sindicales de entidades como Hidalgo, Baja California, Ciudad de México, Morelos y Quintana Roo.

El secretario general del SNTE podría incurrir en el delito de falsificación de documentos puesto que para realizar el congreso nacional, “se necesita la investidura del presidente”, señaló Morales.

Agregó que no es un “asunto de gustos” sino de “legalidad” que Elba Esther Gordillo Morales, quien sigue un proceso de arresto domiciliario por enriquecimiento ilícito, “debe regresar” como presidenta del sindicato puesto que así fue electa en congreso nacional extraordinario.

“La maestra fue electa en un congreso de Cancún, debe regresar porque sí está en un proceso pero no ha sido sentenciada”, señaló.

El Grupo de Análisis Jurídico y Dignidad Magisterial representa a 700 maestros que promovieron un juicio de amparo contra los actos del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje por la toma de nota de los acuerdos alcanzados en la 36 sesión extraordinaria del Consejo Nacional del SNTE, entre ellos el texto del nuevo estatuto y la designación de Juan Díaz de la Torre como presidente del Consejo General Sindical para el Fortalecimiento de la Educación Pública del SNTE. Lo que se pide es que el Tribunal deje sin efectos la toma de nota que hizo de Díaz de la Torre como presidente del Consejo General.

El Grupo de Análisis Jurídico y Dignidad Magisterial indicó en un comunicado que Juan Díaz de la Torre violó los estatutos del SNTE al ostentarse como presidente del sindicato, tras la detención de Gordillo el 26 de febrero de 2013.

Refirió que el juez Brando Arturo González Ramírez, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en Baja California, concedió la suspensión provisional, mediante la cual “todo efecto de la designación de Juan Díaz de la Torre está suspendido. La toma de nota que le reconoció” ilegalmente como presidente también está suspendida.

Destacaron que Díaz de la Torre pretende adelantar para el 12 de febrero el Congreso Nacional del sindicato previsto para octubre de 2018, conforme a los estatutos.

La maestra “no está detrás”

Fernando González Sánchez, ex subsecretario de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública (SEP), negó que detrás del juicio promovido en contra de Juan Díaz de la Torre, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), esté su suegra: la ex líder sindical Elba Esther Gordillo.

Afirmó que ese juicio lo promovieron maestros de todo el país. González Sánchez informó que ese grupo de docentes presentaron esos recursos judiciales para recuperar derechos, porque sienten que se ha perdido el sentido de la reforma educativa.

“El Servicio Profesional Docente desplazó al sindicato al deshacer las condiciones generales de trabajo y al ir a las contrataciones individuales y eso lleva al magisterio a perder un tercio del salario a lo largo de su carrera profesional. Los maestros ven eso como un agravio y lo expresan y buscan recuperar su posición en la sociedad a través de una lucha política normal”, expuso.

Elba Esther, sin impedimentos

“El único derecho ciudadano que pierde quien está en prisión es el derecho de voto”, señaló el abogado Carlos De Buen Unna. Por la tanto, “aún siendo sentenciada”, complementó el abogado Carlos De Buen Unna, la profesora Elba Esther Gordillo puede seguir siendo la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). “La profesora, en la situación que esté, no tiene ningún impedimento para seguir siendo presidenta dentro del sindicato. La suspensión no le regresa el cargo de presidenta, solo dice que Juan Díaz de la Torre no puede ejercer las funciones de esa presidencia mientras esté vigente la suspensión provisional”.

De Buen agregó que el juez señaló una audiencia incidental para el 15 de febrero para que se resuelva si se mantiene la suspensión provisional, se convierte en definitiva o se revoca.

El abogado Carlos de Buen Unna, quien ha asesorado jurídicamente a los profesores que interpusieron el amparo, señaló que la asamblea que se celebró el 27 de febrero de 2013, donde Juan Díaz de la Torre fue nombrado presidente del sindicato, no tenía ninguna facultad para sustituir a Elba Esther Gordillo Morales en ese cargo.

“A base de engaños se convenció a los concejales de que era indispensable elegir a un nuevo presidente. Todo fue manipulado, la sustitución es por elección y de acuerdo a los estatutos. La convocatoria para ese concejo era principalmente para revisar la reforma estatutaria”, señaló.