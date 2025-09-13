Exceso de velocidad, posible causa del accidente de pipa en Iztapalapa

La fiscal general de justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, dio a conocer que, según un primer dictamen, el accidente de la pipa de gas que volcó y provocó una explosión cerca del Puente de La Concordia, en Iztapalapa, estaría relacionado con un posible exceso de velocidad del conductor.

Durante una conferencia de prensa encabezada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la fiscal precisó que las indagatorias se enfocan en los delitos de homicidio culposo, lesiones y daños.

"Este accidente se genera por la ruptura en el casquete del tanque de gas a la hora de la caída y el golpe en el pavimento, decir que ya tenemos un primer dictamen en hechos de tránsito que nos indica que hubiera posible exceso de velocidad por parte del conductor", dijo la fiscal.

También refirió que ya compareció la empresa en la investigación, y que cuenta con pólizas de seguro vigente.

Además, subrayó que se descarta que la incidencia fuera ocasionada por un bache.

