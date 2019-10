Estrategia de Calderón produjo más muertos que detenidos: López Obrador

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que durante el sexenio del presidente Felipe Calderón la estrategia contra la inseguridad produjo más muertes que detenidos o heridos.

"En tres años del gobierno de Calderón, 160 militares y marinos asesinados y en ese sexenio de todos los asesinados en enfrentamiento -del 2006 a la fecha- casi el 50%, era una guerra, ¿eso es lo que añoran, eso es lo que anhelan?", señaló el Presidente.

En su conferencia de prensa mañanera, el Mandatario mostró un par de graficas sobre que desde su gobierno ha mejorado la percepción en el combate a la inseguridad.

Además de que en el índice de letalidad donde en el sexenio de Felipe Calderón hubo más fallecidos que la suma de detenidos y heridos.

"Si hay diferencias, es un cambio de paradigma. No es una guerra es enfrentar la seguridad y la violencia de otra manera, a esto le llaman cobardía, falta de pantalones, de carácter, humillación, acepto todo, prefiero esto que eso, quiero tener mi conciencia tranquila, dormir en paz, no poner en riesgo la vida de los mexicanos, no quiero que haya daños colaterales", dijo.

OA