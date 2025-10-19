Pemex mantiene vigilancia en su infraestructura y atiende afectaciones por lluvias

Ante las afectaciones que las fuertes lluvias de los últimos días han dejado en diversas zonas del territorio nacional y que favorecen el deslave y la dispersión de hidrocarburos previamente emanados en chapopoteras naturales, Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que mantiene vigilancia permanente en su infraestructura para prevenir riesgos.

En un comunicado, la empresa estatal mexicana indicó que las condiciones meteorológicas generaron pérdidas de contención de ductos, principalmente en zonas del litoral y norte de Veracruz.

En este escenario, indicó que su personal técnico atiende de manera inmediata y coordinada cada uno de estos eventos, mediante equipos especializados para la contención y recuperación de hidrocarburos, así como la instalación de barreras y cordones oleofílicos en las áreas afectadas.

"Pemex trabaja en conjunto con autoridades federales y locales para garantizar la seguridad operativa y ambiental, y prevenir riesgos a las comunidades cercanas", indica el documento.

Compartió que, en caso de necesitar apoyo urgente por derrames o fugas de hidrocarburos, las personas pueden comunicarse con la petrolera a través de los correos: vigilante@pemex.com y ccae@pemex.com, así como al número de teléfono 800 228 9660.

Los canales de atención ciudadana están disponibles las 24 horas del día durante todo el año con el fin de mantener el apoyo ante una posible fuga o derrame de hidrocarburo.

