Domingo, 31 de Agosto 2025

LO ÚLTIMO DE Tecnología

Tecnología |

¿Qué es el typosquatting? Alertan por nuevo tipo de estafa digital

Es importante tomar en cuenta que estos portales también copian el mismo diseño de los sitios oficiales

Por: SUN .

Los usuarios pueden acceder a estos sitios por error, al no poner atención a lo que buscan en su ordenador o al abrir enlaces que dirigen a páginas maliciosas. CANVA / ESPECIAL

Los usuarios pueden acceder a estos sitios por error, al no poner atención a lo que buscan en su ordenador o al abrir enlaces que dirigen a páginas maliciosas. CANVA / ESPECIAL

El typosquatting, conocido como "secuestro de URL" o "allanamiento de error tipográfico" es una forma de fraude por internet en el que los estafadores registran dominios web similares a los originales para engañar a los usuarios y redirigirlos a sitios maliciosos. Por ejemplo: www.mercad0libre.com o www.gogle.com.

Los usuarios pueden acceder a estos sitios por error, al no poner atención a lo que buscan en su ordenador o al abrir enlaces que dirigen a páginas maliciosas.

Es importante tomar en cuenta que estos portales también copian el mismo diseño de los sitios oficiales para de este modo engañar con mayor facilidad a las víctimas.

Este tipo de ciberdelincuencia es operada por estafadores que crean dominios casi idénticos a los originales, solo que con algunas diferencias tipográficas como omisiones de una o varias letras o el uso de más signos de puntuación.

LEE: Calendario Lunar: estas son las fases y eclipses de la luna en septiembre 2025

De esta manera, los delincuentes tienen la oportunidad de que los usuarios ingresen a sus portales al confundirse con los sitios oficiales y poder recabar la información privada de los cibernautas.

Algunos tipos de typosquatting son:

Malware: La página instala en el dispositivo del usuario un virus con el que pueden acceder a la privacidad del internauta.

Phishing: Cuando el usuario entra al sitio malicioso, este en automático le pide que ingrese sus datos confidenciales.

De desviación del tráfico: Mayormente usado para atacar empresas. Desvía el tráfico de un sitio oficial hacia la página de la competencia o el portal falso, disminuyendo las vistas de los usuarios en el sitio real.

Publicitario: Aunque no busca adueñarse directamente de la información del usuario, causa molestias con su recurrente publicidad que genera ingresos a quien efectúe este tipo de typosquatting.

Estos sitios principalmente son creados para obtener información bancaria y personal de los internautas.

Cuando estos sitios web con dominios engañosos son visitados, incitan a la persona a escribir sus datos personales, bancarios y hasta probablemente colocar archivos confidenciales. En el caso de las empresas, este ciberataque vulnera su reputación y estabilidad financiera.

Te puede interesar: Qué pasa si mantienes contactos inactivos en tu agenda de WhatsApp

Algunas recomendaciones para no caer en esta trampa cibernética son:

Verifica que los enlaces a los que vayas a ingresar no tengan errores de ortografía, como palabras mal escritas o que contengan guiones y otros signos de puntuación de más; además de que el nombre principal del sitio al que envía el link esté bien escrito.

No acceder a documentos o cualquier otro archivo del que no se conozca su origen y la identidad de quien lo envía.

No abrir vínculos que parezcan extraños, sobre todo si se encuentran en sitios web desconocidos.

Crea marcadores para guardar y configurar las páginas web que consultas con frecuencia; de esta manera no tendrás que escribir sus nombres en el buscador y evitarás posibles errores que te direccionan a enlaces engañosos.

  • Equipar tus dispositivos con un antivirus.
  • No ingresar información privada en cuestionarios sospechosos.
  • Evita escribir directamente direcciones de internet, pero en caso de que lo hagas, verifica que la hayas anotado correctamente antes de entrar a ella.

Si llegaste a una página por error, cierrala inmediatamente y reporta el sitio desde la sección de "Ayuda y comentarios" de tu navegador y dispositivo; y no compartas con nadie más el enlace.

Además, las corporaciones que sean víctimas de este delito pueden levantar una denuncia en la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Protege tus datos, dispositivos y seguridad del typosquatting y de otros ciberataques.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03   

MV

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones