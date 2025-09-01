Lunes, 01 de Septiembre 2025

Infonavit: Estos son los fraudes más comunes y así puedes evitarlos

Existen diversos fraudes comunes que los derechohabientes del Infonavit deben conocer para evitar ser víctimas de estafas

Por: Sergio Alejandro Velázquez

Te detallamos los engaños más frecuentes relacionados con el Infonavit. UNSPLASH.

Existen diversos fraudes comunes que los derechohabientes del Infonavit deben conocer para evitar ser víctimas de estafas. Los delincuentes se hacen pasar por representantes del Instituto, ofreciendo servicios gratuitos a cambio de pagos.

A continuación, te detallamos los engaños más frecuentes:

Ofrecen retirar tus ahorros en efectivo. Los defraudadores te prometen entregarte el dinero de tu Subcuenta de Vivienda en efectivo, a cambio de una comisión. Sin embargo, este dinero solo puedes retirarlo cuando te pensionas o a través de un crédito otorgado por el Infonavit. Nunca podrás recibirlo en efectivo de otra manera.

Soluciones de pago o Seguro de Desempleo falsas. Algunas personas intentan cobrarte por ofrecerte soluciones de pago o el Seguro de Desempleo. Es importante saber que estos servicios son gratuitos y puedes gestionarlos tú mismo, sin ningún costo adicional.

Precalificación o registro en Mi Cuenta Infonavit. Se ofrecen “ayudas” para registrarte en Mi Cuenta Infonavit o para precalificarte, pero este trámite es completamente gratuito y debe hacerse de manera personal. No permitas que alguien más lo realice por ti, ya que podrías exponer tu información personal y financiera a posibles fraudes.

Consejos para evitar ser estafado

  • No pagues por trámites gratuitos. Los servicios del Infonavit son gratuitos y no requieren intermediarios. Si te solicitan dinero por algún trámite, es un fraude.
  • Protege tu información personal. No dejes que otras personas manejen tu cuenta ni accedan a tus datos personales. Esto puede poner en riesgo tu seguridad financiera.
  • Recuerda cómo funcionan los retiros de tu Subcuenta. El dinero que tienes en el Infonavit solo lo puedes retirar al pensionarte o mediante un crédito, no en efectivo.
  • Los trámites en el Infonavit siempre deben ser personales y sin costo. Si te ofrecen servicios que no entiendes o te piden dinero, es importante desconfiar.

