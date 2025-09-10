Luego de la explosión de una pipa de gas en las inmediaciones del Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, la movilidad en la zona se ha visto severamente afectada. El incidente, ocurrido la tarde del miércoles, obligó a las autoridades a tomar medidas extraordinarias para garantizar la seguridad de los usuarios del transporte público y del personal de emergencia que trabaja en el lugar.

Metro y trolebús con afectaciones

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro suspendió el servicio en la estación Santa Marta de la Línea A como medida preventiva para evitar que el humo ingresara a las instalaciones. El resto de la línea, que va de Pantitlán a La Paz, continúa operando con normalidad.

Alrededor de las 16:30 horas, se informó que "se reabre la estación Santa Marta de la Línea A del

@MetroCDMX. Todas las estaciones se encuentran abiertas y en operación de Pantitlán a La Paz, concirculación continua de trenes. Agradecemos la paciencia y comprensión de las personas usuarias", anunció el director General del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, Adrián Rubalcava.

✅ Importante Línea A

Se reabre la estación Santa Marta de la Línea A del @MetroCDMX.

Todas las estaciones se encuentran abiertas y en operación de Pantitlán a La Paz, con circulación continua de trenes.

Agradecemos la paciencia y comprensión de las personas usuarias.— Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) September 10, 2025

En tanto, el Servicio de Transportes Eléctricos informó que las líneas de trolebús que transitan por la zona también resultaron afectadas. Se implementó un servicio provisional en las siguientes rutas:

Línea 10: Constitución de 1917 - Acahualtepec

Línea 11: Chalco - Parque Tejones

Además, se interrumpió el servicio del Cablebús Línea 2 en la estación Santa Marta, aunque sigue operando en el tramo Constitución de 1917 a San Miguel Teotongo.

Modificaciones en rutas de RTP

Dos rutas de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) han modificado temporalmente su trayecto debido al cierre en la zona afectada:

Ruta 52: Zapata - Santa Marta

Ruta 1D: Mixcoac - Santa Marta

Ambas rutas ahora finalizan su recorrido en el Eje 5, evitando así el paso por Santa Marta.

Cierre vial y operación de emergencia

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) mantiene cerrada la circulación en ambos sentidos de la autopista México - Puebla, entre el Eje 6 Sur y el Puente de la Concordia. También está bloqueada la calzada Ermita Iztapalapa, desde avenida Las Torres. Se ha desplegado un operativo de desvío vehicular y un helicóptero del agrupamiento Cóndores sobrevuela la zona para coordinar las acciones desde el aire.

El personal de bomberos continúa trabajando en el control de la fuga de gas, producto de una falla en la línea de distribución de la pipa. La explosión afectó cinco vehículos, incluidos tres tráileres. Hasta el momento, se reportan 57 personas lesionadas, 19 de ellas en estado grave.

Las autoridades de Protección Civil han solicitado a la población evitar la zona, permitir el paso a unidades oficiales y estar atentos a las actualizaciones sobre la restauración de los servicios.

Con información de SUN.

EE