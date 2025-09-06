El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) llama a la población a evitar el contacto con aguas residuales y encharcamientos durante la temporada de lluvias, con la finalidad de evitar padecimientos gastrointestinales, en vías respiratorias y en la piel , principalmente en niños menores de 5 años y en adultos mayores de 60.

La coordinadora de Programas Médicos en la División de Medicina Familiar, doctora Gabriela Irene López Torres, explicó que el temporal de lluvias también afecta a la población cuyo sistema inmunológico está debilitado, a causa de enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión .

Destacó que en este periodo de precipitaciones pluviales, las consultas en Unidades del Primer Nivel de Atención se incrementan ante la presencia de esas patologías, que se ubican dentro de las 20 principales causas de servicio en medicina familiar.

Para atender a la derechohabiencia, dijo, el Seguro Social ofrece tratamientos de primera línea en el tratamiento de esas infecciones: micosis superficiales en pies y manos; enfermedades de la garganta, como faringoamigdalitis y amigdalitis, y padecimientos gastrointestinales por consumo de alimentos contaminados, todos relacionados con el agua de lluvia y estancada .

Refirió que en la mayoría de los casos, los derechohabientes con estas patologías pueden llevar la medicación en su domicilio, además de medidas generales como reposo y evitar cambios bruscos de temperatura.

La doctora López Torres indicó que en zonas endémicas, como en el sureste del país, el temporal de lluvias genera encharcamientos e inundaciones que llevan a la proliferación de agentes nocivos, como bacterias, hongos o los mismos vectores que producen paludismo y dengue .

Para la prevención de estas enfermedades, la coordinadora de Programas Médicos en la División de Medicina Familiar del IMSS apuntó que también es necesario usar cloro como desinfectante, ropa que proteja de las picaduras de insectos, evitar salir de casa cuando se presenten lluvias fuertes y emplear mosquiteros y repelente contra insectos.

Asimismo, dijo, no automedicarse y acudir a la Unidad de Medicina Familiar ante cualquier síntoma, aunque parezca mínimo.

Resaltó la importancia de que los pacientes más vulnerables, niños menores de 5 años y los adultos mayores de 60, principalmente, tengan su esquema de vacunación completo, y acudan a recibir servicio médico cuando padezcan una enfermedad crónica controlada.

Con información del IMSS

