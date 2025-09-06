¿Por qué es mejor secar el cabello con aire frío?

El uso de la secadora de cabello se ha popularizado y no sólo por razones de estética e imagen. Por supuesto que nos ayuda a peinarnos como nos gusta, desde muy liso hasta ondas en tendencia, y a hacer magia con el flequillo cuando lo tenemos.

Pero, también es recomendado por dermatólogos para evitar que el pelo permanezca mojado por mucho tiempo . Mantenerlo húmedo puede hacer que se debilite, se rompa y aparezca el frizz.

Esa humedad prolongada también crea el ambiente propicio para la proliferación de bacterias y hongos (como el de la caspa), además, hay riesgo de infecciones en el cuero cabelludo .

Para el secado diario se aconseja: aplicar protector de calor, usar a unos 15 centímetros de distancia y secar con aire tibio y frío para no dañar el pelo.

¿Para qué sirve el aire frío de la secadora de cabello?

Las cutículas del cabello se abren con el calor y esto hace que sea más vulnerable a daños. El frío puede sellar las cutículas, por eso, quizá te han preguntado en el salón si pueden terminar el enjuague con agua fría o notas que finalizan el secado con un poco de aire frío. El pelo se mantendrá más fuerte, sin frizz y con brillo.

Más ampliamente, ¿Para qué sirve el aire frío de la secadora? Sirve para:

Secar diariamente

La opción de aire frío puede ser indicada para el secado del día a día y así evitar exponer el pelo al calor frecuente. Absorbe la humedad con una toalla de microfibra sin frotar para no romperlo. Si no quieres secarlo con aire frío únicamente, aplica protector térmico, seca con temperatura media y finaliza con la fría.

Controlar el frizz

Uno de los mayores beneficios de usar el aire frío de la secadora es que evita el frizz o encrespamiento. Si empleas temperaturas altas para secar y estilizar, termina el proceso con aire frío para sellar la cutícula y evitar el encrespamiento.

Mantener el peinado

No solo ayuda a prevenir el frizz, sino que también prolonga la forma de tu peinado. Así que tanto en casa como en el salón, cuando te peines cuidadosamente, no olvides pasar un poco de aire frío para fijar el peinado y mantener la forma.

"Un truco de profesional es utilizar el aire frío al día siguiente del peinado para levantar tus raíces y evitar el apelmazamiento", comparten en la publicación Vanitatis.

Evitar que el pelo se vea grasoso

El calor puede estimular la producción de sebo. Considera que el aire frío puede ayudar a que el pelo se vea más limpio y menos graso por más tiempo. También usa más agua fría en la ducha, al menos en el enjuague.

Evitar las puntas abiertas

Si tu objetivo es despedirte de las puntas abiertas, lo mejor es que emplees más la opción de aire frío de tu secadora. Las puntas abiertas suelen aparecer en el cabello fino y dañado.

No se trata de no usar nunca el aire caliente, sino de minimizar su uso porque, en exceso, daña el pelo (cuando lo elijas, usa protector térmico sí o sí).

Es momento de aprovechar los beneficios del aire frío de tu secadora de cabello: ¡Dile adiós al frizz y al pelo opaco!

