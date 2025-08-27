Miércoles, 27 de Agosto 2025

Protección Civil Manzanillo reubica dos serpientes en áreas públicas

Los especimenes fueron vistos en Club Santiago y en la colonia Bellavista

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

El día de ayer fueron reubicadas dos serpientes que se encontraban en espacios públicos de Manzanillo. ESPECIAL / FACEBOOK Direccion de Protección Civil y Bomberos Manzanillo

El día de ayer, elementos de la Unidad de Protección Civil y Bomberos de Manzanillo atendieron dos reportes de avistamiento de serpientes en espacios públicos del municipio.

El primero de ellos ocurrió en la zona de Club Santiago, mientras que el segundo se realizó en la colonia Bellavista. En ambos casos, personal realizó la captura segura de los ejemplares en sitio, para su posterior liberación en un área alejada y segura, garantizando así la tranquilidad de la ciudadanía y el bienestar de la fauna.

Recuerda que el modo de comportarse en caso del avistamiento de fauna silvestre es bajo el siguiente protocolo:

  • Mantén la calma y aléjate del animal sin provocarlo.
  • No intentes capturarlo ni lastimarlo.
  • Llama de inmediato a los servicios de emergencia o a Protección Civil.
  • Evita dejar objetos, escombros o basura que puedan servir de refugio para estos animales.
  • Si trabajas en áreas cercanas a terrenos baldíos o zonas verdes, revisa antes de comenzar labores.

Los números de emergencia de Protección Civil Manzanillo son los siguientes:

  • Emergencias: 314 3367300 - 3146884988
  • WhatsApp: 3142026083
  • Inspección: 3141130055

