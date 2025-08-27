Protección Civil Manzanillo reubica dos serpientes en áreas públicas

El día de ayer, elementos de la Unidad de Protección Civil y Bomberos de Manzanillo atendieron dos reportes de avistamiento de serpientes en espacios públicos del municipio.El primero de ellos ocurrió en la zona de Club Santiago, mientras que el segundo se realizó en la colonia Bellavista. En ambos casos, personal realizó la captura segura de los ejemplares en sitio, para su posterior liberación en un área alejada y segura, garantizando así la tranquilidad de la ciudadanía y el bienestar de la fauna.Recuerda que el modo de comportarse en caso del avistamiento de fauna silvestre es bajo el siguiente protocolo:Los números de emergencia de Protección Civil Manzanillo son los siguientes:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OB