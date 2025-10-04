Visa de EU: Esto se sabe de la nueva tarifa de "Visa Integrity Fee"

Como es bien sabido, desde la toma de gobierno de Donald Trump, muchas cosas han cambiado en proceso para sacar la visa americana. Tal es el caso de la “Visa Integrity Fee”, aquí te contamos de qué trata.

Otro de los cambios recientes en el proceso de expedición de la visa americana no inmigrante es la entrevista obligatoria para menores de 14 años y mayores de 79 años. Antes del 2 de septiembre de 2025 estaban exentos. El solicitante que forme parte de ambos grupos deberá presentarse físicamente para realizar la entrevista con un oficial consular.

¿Habrá reembolso de la tarifa 'Visa Integrity Fee'?

La “Visa Integrity Fee”, que quiere decir “tarifa de integridad de visa”, es una tasa migratoria para controlar el flujo de extranjeros que viajan a Estados Unidos. Esta fue aprobada en julio pasado y dicho monto ya está contemplado en el presupuesto del próximo año fiscal; recién este 1 de octubre todos los cambios entraron a vigor. Esta tasa se cobrará para la emisión de la visa, ya sea de primera vez o renovación, y no al llegar a Estados Unidos.

De acuerdo con el gobierno estadounidense, se contemplará el reembolso de dicha tarifa, pero, solo hasta que concluya la vigencia de la visa americana, es decir, hasta 10 años después. Para ser merecedor del mismo, habrá que cumplir una serie de requisitos: no exceder el tiempo de estancia permitido, no ir por motivos de trabajo no autorizado, etcétera.

Además, debes saber que hay otra tarifa que sí comenzará a aplicar desde el próximo 30 de septiembre de 2025 y que forma parte de los nuevos requisitos para extranjeros que deseen visitar suelo estadounidense: el incremento del costo del Formulario I-94, independiente a la visa americana.

AO

