México rechaza que Estados Unidos designe a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. Juan Ramón de la Fuente, representante de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), junto con Pablo Arrocha publicaron una columna de opinión en El Universal que la designación se daría como resultado de un proceso interno de Estados Unidos, regulado por leyes como el Acta de Inmigración y Nacionalidad o el Acta de Autorización de Relaciones Extranjeras. Además, la vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, desmintió que designar a los narcos como terroristas aporte mayores facultades para abordar el combate al narcotráfico, incluidas sanciones a individuos y entidades.

Según refieren en el artículo, “la ONU también ha examinado el asunto y la resolución 75/291 de la Asamblea General adoptada el 30 de julio de 2021, se expresa preocupación, pero se subraya que es en ciertos casos y en algunas regiones. Lo que se plantea es la necesidad de mejorar la cooperación a nivel nacional, subregional, regional e internacional con el fin de fortalecer la respuesta legal al problema”. Desde la perspectiva de la comunidad internacional, se reitera el mismo principio asumido por México: cooperación sí, intervencionismo no.

A decir del funcionario, “México considera que la designación de organizaciones del crimen organizado como grupos terroristas no justificará el uso de la fuerza, ya que esto sería contrario al derecho internacional”. La Carta de las Naciones Unidas reconoce el principio de la igualdad soberana de los Estados y señala que “los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado”.

Concluye diciendo que México rechaza la designación unilateral de Estados Unidos de organizaciones terroristas extranjeras y llama a la cooperación internacional para enfrentar el problema del narcotráfico con mayor eficacia.

Estados Unidos pide a spring breakers reconsiderar viajar a México

Luego del secuestro de cuatro estadounidenses en Matamoros y el asesinato de dos de ellos, las alertas se encendieron para los spring breakers que en esta temporada llenan las playas mexicanas.

Para este año, los días de vacaciones de primavera más comunes para los jóvenes estudiantes estadounidenses serán entre el 11 de marzo y el 1 de abril.

Sin embargo, en vista de la situación de seguridad, funcionarios fronterizos, por ejemplo, en Texas, están recomendando a los estudiantes no viajar a México, o al menos reconsiderarlo.

Seis estados se encuentran en el nivel cuatro de alerta del Departamento de Estado, el máximo, que significa no viajar: Tamaulipas —donde ocurrió el secuestro—, Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Zacatecas.

Otros siete Estados tienen nivel de alerta tres, que significa reconsiderar viajar, por la violencia y el elevado riesgo de secuestros o de quedar atrapado en el fuego cruzado entre bandas criminales. Esos siete Estados son: Baja California, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos y Sonora. Sólo dos estados: Campeche y Yucatán, tienen el nivel más bajo de alerta, que indica tomar precauciones normales.

México es uno de los destinos preferidos de los spring breakers. El año pasado, de acuerdo con News Nation Now, más de 30 millones de estadounidenses viajaron a México de enero a noviembre.

Y varios de los destinos favoritos se encuentran en Estados que están en algún nivel de alerta, como Puerto Vallarta —Jalisco—, Cabo San Lucas, Playa Rosarito —ambos en Baja California—, y Acapulco, Guerrero.

Richard Sindelar, profesor de la Universidad de St. Thomas, lamentó que en general los spring breakers no revisen las alertas de viaje o los cuidados que hay que tener al viajar a un lugar. En declaraciones a Fox News, pidió a los jóvenes “tomar en serio” la alerta del Departamento de Estado, especialmente a quienes consideren viajar a Matamoros. “Esa ciudad es particularmente peligrosa, porque hay presencia de dos carteles involucrados en lo que puede considerarse una guerra entre cárteles. Su primer instinto será matarte, antes que negociar”.

Para aquellos que a pesar de las advertencias decidan viajar, Sindelar recomendó “permanecer vigilantes de lo que ocurre alrededor”.

Incluso para ir a la playa, recomiendan “no ir directo del hotel, lo mejor es cambiar de ruta”, para observar si alguien les sigue.

El Universal

Van en dirección equivocada: Menéndez

El senador demócrata Bob Menéndez, una de las voces más respetadas, advirtió ayer que México va “en dirección equivocada” tanto en seguridad como en democracia.

“Tenemos que aumentar drásticamente nuestro compromiso con México. No puede tratarse sólo de economía. Tiene que ser también sobre seguridad. Y me temo que en México vamos en la dirección equivocada en este sentido y también en cuestiones de democracia”, dijo al programa Meet the Press, de MSNBC.

Las declaraciones se producen en medio de la preocupación que generó el secuestro de estadounidenses en México y del debate por la reforma electoral que afecta al Instituto Nacional Electoral.

“El Presidente López Obrador habló cuando asumió el cargo de abrazos, no balazos. Bueno, eso no está funcionando muy bien. La realidad es que a lo largo de las comunidades fronterizas, son los cárteles los que manejan las comunidades fronterizas, no el gobierno de México”, insistió Menéndez, quien es el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense.

Pide Bob Menéndez aplicar la “ley”

“Este es un peligro actual con el que tenemos que lidiar”, advirtió, sobre la evolución negativa que, a su juicio, está teniendo México en seguridad y democracia. “Tenemos que involucrar a los mexicanos de una manera que se les diga: ‘Tienes que hacer mucho más por tu seguridad. Podemos ayudarles”, dijo.

El Universal

