Desde Acapulco, Guerrero, el canciller, Marcelo Ebrard Casaubon, demandó a Morena que ya emita la convocatoria para el registro de aspirantes a la candidatura presidencial de 2024, con el fin de que el pueblo esté informado de quiénes son y qué es lo que proponen.

Al participar en una movilización con motivo del Día Internacional de la Mujer, Ebrard Casaubon recordó que "nuestro presidente ha hablado que los que tengan aspiraciones no anden de tapados".

Recordó que va a haber una encuesta en septiembre y "no se ha informado al pueblo. El presidente ha dicho que el pueblo determine quién va a seguir adelante, que no sea el partido, que sea la gente. Por ello, estamos urgiendo a Morena que saque la convocatoria porque el pueblo no sabe; que el pueblo determine, el pueblo debe decidir qué va a pasar".

TE INTERESA: Alumnos tendrán más días de vacaciones en Semana Santa y Pascua por esta razón

"Vamos a participar y estar en todos los municipios del país y cerca del pueblo", adelantó.

Acompañado de su esposa Rosalinda Bueso Asfura, el canciller dijo que "por nosotros hablan los hechos, yo no me la paso pintando bardas ni espectaculares; no es que no me gusten las bardas, no andamos gastando dinero porque no tenemos. Dice Andrés Manuel: confíen en el pueblo, busque al pueblo, dedíquense a caminar con la verdad, que hablen tus hechos, no la propaganda".

Marcelo Ebrard aseguró que lo que se quiere es construir el futuro de la Cuarta Transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, el siguiente piso del edificio, ir para arriba. "Ya tenemos programas para adultos mayores, Jóvenes Construyendo el Futuro y el incremento al salario mínimo. Eso lo tenemos que defender; eso tiene que seguir para que el pueblo viva mejor", recalcó.

Destacó el fracaso de quienes preludiaban la caída del peso mexicano si ganaba López Obrador, pues sucede todo lo contrario, "el peso se está fortaleciendo porque todos los mercados en el mundo confían en México, su presidente y la Cuarta Transformación; si no, no sería posible".

La presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez, antes de entregar a Ebrard Casaubon los resultados de los foros desarrollados por la expresión local Organización por el futuro, manifestó: "Marcelo te llevas nuestro corazón, nuestra confianza. En ti confiamos".

Recalcó el gran apoyo que siempre ha brindado Marcelo Ebrard a las mujeres y además le entregó las propuestas y proyectos plasmados por los ciudadanos de las principales colonias de Acapulco.

"Marcelo, Marcelo, escúchame bien. Miles de mujeres y hombres estamos dispuestos a caminar contigo, Marcelo, no importan las vicisitudes, pero hoy el pueblo de Acapulco te entrega su corazón", expresó.

Subrayó que Marcelo debe recorrer todo el país escuchando la voz del pueblo y advirtió que, "este gran movimiento ya nadie lo para".

En este marco, el secretario de Relaciones Exteriores pidió construir una sociedad justa en el país, y para ello advirtió que "debemos empezar por asegurar igualdad de género y respeto a las mujeres. Que ganen lo mismo si trabajan lo mismo que los hombres, que sus cuidados se paguen, que les ayudemos en su vida cotidiana".

Por ello aceptó el reto que le plantearon las mujeres de ese puerto, al asistir a una manifestación de más de 30 mil personas. "Tomo esta causa y me llevo la tarea", dijo Ebrard.

El responsable de la política internacional de México llegó Acapulco para sumarse a una marcha de miles de mujeres principalmente, que recorrieron desde el edificio inteligente de la Secretaría de Salud federal hasta las calles que conforman el Zócalo, "porque Acapulco siempre ha sido leal conmigo, siempre me han apoyado en las buenas y en las malas y en las muy malas".

Informó que este lunes viajará a Estados Unidos para reunirse con los 50 cónsules mexicanos en esa nación, a fin de revisar la protección de "nuestros nacionales. Quiere el Presidente que vaya a verlos para que atendamos a nuestra gente del otro lado".

Ebrard explicó que aprovechará para defender a nuestro país "porque un senador norteamericano dijo que debía usarse la fuerza sin permiso nuestro en nuestro territorio. No lo permitimos, no lo admitimos, estamos con nuestro presidente que tiene mucha dignidad. Mañana (hoy) voy a estar allá y vamos a defender a nuestro país".

io