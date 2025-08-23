Esta Beca Universal otorga mil 900 pesos a estudiantes de bachillerato que cumplan estos requisitos

La Beca Universal para la Educación Media Superior Benito Juárez ofrece un apoyo económico de mil 900 pesos bimestrales a estudiantes de bachillerato en México, con el objetivo de favorecer la continuidad educativa y reducir la deserción escolar. Este programa, impulsado por el Gobierno de México, busca garantizar que los jóvenes tengan acceso a la educación media superior sin que las dificultades económicas sean un obstáculo.

Cuando los estudiantes comiencen en su nueva escuela, podrán registrarse para obtener la Beca Benito Juárez, en las fechas que próximamente dará a conocer la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ).

Todos los estudiantes interesados deben estar matriculados en una institución pública de bachillerato, profesional técnico bachiller o programas equivalentes, y no deben contar con otra beca federal destinada al mismo propósito.

El programa, que forma parte de la política de bienestar social y educativa del país, ha logrado ampliar la cobertura de apoyo a miles de estudiantes, brindando un respaldo económico que contribuye a cubrir gastos relacionados con transporte, material escolar y alimentación.

Es importante recordar que la beca se deposita directamente en la cuenta bancaria del beneficiario o en tarjeta del Banco del Bienestar, garantizando transparencia y acceso oportuno.

Con la Beca Universal para la Educación Media Superior Benito Juárez, México busca que más jóvenes puedan concluir sus estudios de bachillerato sin interrupciones económicas, impulsando su desarrollo académico y personal.

YC