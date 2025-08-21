Este viernes se disputará el Juárez vs Santos, uno de los partidos del primer día de la Jornada 6 (J6) del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. En la cancha estarán frente a frente el decimocuarto de la Tabla ante el octavo de la clasificación. Aquí te compartimos el horario, los canales para seguirlo en vivo y las estadísticas más recientes de ambos equipos.

Los Bravos de Juárez buscarán su segunda victoria del torneo cuando reciban en su casa y con el apoyo de su afición a los de Laguna que llega con una derrota.

Los fronterizos, además de aprovechar el mal momento que vive los laguneros, van con en ánimo a tope luego de vencer la jornada pasada a Chivas por 2-1, por lo que buscarán su segunda victoria del torneo.

Mientras que Santos aparece en con la idea de sacudirse la derrota que sufrió ante la Máquina de Cruz Azul en Ciudad Universitaria para volver por el buen camino.

El cuadro guerrero cayó 3-2 en si visita ante Cruz Azul con una buena reacción en la segunda parte, pero el tiempo se les acabó para alcanzar el empate.

El partido de la J6 del Apertura 2025 se disputará este viernes 22 de agosto a las 19:00 horas en el Estadio Olímpico Benito Juárez, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Los aficionados podrán seguir la transmisión en vivo a través de televisión abierta y por streaming.

Dónde ver EN VIVO el partido de J6 Juárez vs Santos

Fecha y hora: Viernes 22 de agosto, 19:00 horas

Viernes 22 de agosto, 19:00 horas Estadio: Olímpico Benito Juárez, Ciudad Juárez, Chihuahua

Olímpico Benito Juárez, Ciudad Juárez, Chihuahua Transmisión (canales para ver en vivo): Caliente TV, Tubi, Azteca Deportes Network, Azteca 7

*Con información de SUN

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

