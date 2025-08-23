Sábado, 23 de Agosto 2025

ESTA es la beca del Gobierno de México para estudiantes de prepa

La información es importante para los estudiantes que están por entrar a la preparatoria pública o bien, que ya entraron en el nuevo ciclo escolar

Por: Oralia López

El dinero de la beca se entrega sin intermediarios, directamente a los estudiantes, a través de una tarjeta bancaria emitida por el Banco del Bienestar. ESPECIAL / Programas del Bienestar y CANVA

Todos los estudiantes mexicanos que están por ingresar a una preparatoria pública o que ya están cursando el nuevo ciclo escolar desde hace días, deben saber que existe un programa del Gobierno de México que busca ayudarlos. Se trata de la Beca Benito Juárez para Educación Media Superior, un apoyo económico que busca garantizar que los jóvenes continúen con su formación académica sin verse obligados a abandonarla por motivos económicos.

De acuerdo con el portal oficial de los Programas para el Bienestar, esta beca se llama "Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez" y tiene como principal objetivo reducir los índices de deserción escolar en este nivel educativo. Está dirigida a alumnas y alumnos que cursen sus estudios en alguna escuela preparatoria pública del país, sin importar su promedio o situación académica, siempre y cuando estén inscritos formalmente.

Uno de los aspectos más importantes para los beneficiarios de esta beca es conocer cuánto se paga y cuál es la manera de recibir el dinero. La página oficial del programa establece que los estudiantes que sean dados de alta correctamente recibirán un apoyo económico de mil 900 pesos cada dos meses. Es decir, el pago es bimestral y cubre cinco bimestres a lo largo del ciclo escolar, lo que equivale a una duración de aproximadamente 10 meses; no están contemplados julio y agosto, ya que son vacaciones.

El dinero de la beca se entrega sin intermediarios, directamente a los estudiantes, a través de una tarjeta bancaria emitida por el Banco del Bienestar. Este método garantiza mayor seguridad y transparencia en el proceso de entrega, además de permitir a los dados de alta disponer del dinero en el momento que lo necesiten. 

La Beca Benito Juárez es, pues, un programa importante para que miles de jóvenes en México puedan seguir estudiando y construyan un mejor futuro.

