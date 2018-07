Entregan constancia de mayoría a Cuauhtémoc Blanco en Morelos

Cuauhtémoc Blanco Bravo recibió su constancia que lo acredita como gobernador electo de Morelos para el periodo 2018-2024, y frente a su familia y diversos actores políticos prometió una gestión gubernamental histórica, transparente, de justicia y sin tintes de corrupción.

"Frente a mi familia les digo: No me voy a robar ni un peso, y como se los he dicho, no les voy a fallar", afirmó Blanco Bravo al recibir su constancia de mayoría en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca luego de ganar los comicios bajo las siglas de Morena-PT-PES.

En su discurso, Blanco agradeció a su equipo de campaña y recordó que con ellos enfrentó dos años y medio de ataques políticos que resistió como "un guerrero" para finalmente obtener el triunfo electoral.

Más adelante, en entrevista, el gobernador electo sepultó cualquier acto de revanchismo político, pero rechazó invitar a dialogar a sus adversarios de la contienda electoral. "Para qué los invito si ellos me siguen atacando. Para mi todo es amor y paz pero ellos se siguen metiendo conmigo, pero si quieren platicar los puedo recibir", dijo.

Por el contrario ofreció una política de puertas abiertas para la ciudadanía y refrendó su compromiso de terminar con la inseguridad que priva en el estado "para que se acaben los secuestros, extorsiones y robos", dijo.

Cuauhtémoc Blanco también se refirió al presunto intento del actual Congreso de Morelos por designar al Fiscal Anticorrupción, cuyo nombramiento, dijo el alcalde con licencia, es una trampa de sus adversarios políticos por lo que prometió que una vez que tome protesta como gobernador constitucional aprovechará la mayoría que tendrán en el Legislativo para echar atrás ese nombramiento.

Antes de la entrega de la constancia de mayoría, la presidenta consejera del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC), Ana Isabel León Trueba, afirmó que en Morelos votó el 76% de la lista nominal de electorales, estimada en casi un millón 300 mil ciudadanos. En el conteo de los 12 distritos electorales, Cuauhtémoc Blanco obtuvo el 60% de la votación.

León Trueba afirmó que el mensaje de la ciudadanía en estas elecciones es que México y Morelos no aguantan otra desilusión, y por lo tanto llamó a los ganadores de la contienda y a los perdedores a trabajar unidos una vez que terminó la confronta electoral.

En el evento también recibieron sus constancias de mayoría 4 de las seis diputadas plurinominales electas. De acuerdo con el cómputo final ocho mujeres ganaron diputaciones de mayoría por lo que serán el bloque mayoritario en el Congreso de Morelos para el trienio 2018-2021 será de mujeres con 14 de 20 integrantes.

CE