En Santa Lucía se ha hecho todo lo legalmente posible: López Obrador

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ante el conflicto legal por la construcción del nuevo aeropuerto en la base militar de Santa Lucía, su gobierno ha hecho todo lo que legalmente permite la ley y retó a sus adversarios a dar sus argumentos por las que se oponen a dicha obra.

"Hemos cumplido con todo el procedimiento, tan es así que por eso se acudió a considerar la construcción del aeropuerto en Santa Lucía como un asunto de seguridad nacional, hemos hecho todo lo que legalmente nos permite la ley, pero ellos (sus adversarios) tienen consigna política", aseguró durante su conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional.

Tras reiterar que el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en el Lago de Texcoco era "un monumento a la corrupción", el titular del Ejecutivo señaló que sus adversarios deberían informarle a la gente sobre cuáles son sus razones, así como nosotros lo exponemos.

"Puedo decir que se canceló el aeropuerto de Texcoco porque es la zona más baja y de mayor hundimiento del Valle de México, lo puedo probar, puedo probar que hunde constantemente, que el suelo firme está hasta 50 metros, que iba a costar muchísimo el mantenimiento de esa obra, que afecta un vaso regulador con problemas de inundación para la Ciudad… puedo probar que había el interés que de que querían convertir el Aeropuerto de la Ciudad de México para construir un negocio inmobiliario tipo Santa Fe, puedo probar que acabaron con cerros para rellenar Texcoco… y puedo probar que vamos a recuperar 100 mil millones de pesos y vamos a recuperar el Lago de Texcoco", dijo.

El Presidente urgió a sus opositores a que presenten sus argumentos y que den a conocer porque mintieron cuando hablaron que habría interferencia en el espacio aéreo y por eso se tenía que cerrar el actual aeropuerto y Santa Lucía. "¿Porque influyeron en agencias internacionales que decían que no podía usar Santa Lucia por iba a haber invasión del espacio aéreo? que den a conocer quiénes eran los empresarios que estaban detrás de este negocio y que nos digan cuál es el interés o la razón porque no quieren el que se construya el aeropuerto de Santa Lucía, ¿quién paga?, ¿quién pompó?, diría mi difunto paisano, ¿quién financia a estas sociedades?, ¿de dónde obtienen sus recursos?, una de estas estas sociedades supuestamente combate a la corrupción, si no hay transparencia cuál combate a la corrupción".

OA