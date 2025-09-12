Embajada de China pide a México actuar con cautela tras propuesta de aranceles a autos

Luego de que México propusiera un arancel del 50% a las importaciones de autos ligeros desde el país asiático, la embajada de China en nuestro país reaccionó.

En sus redes sociales, la embajada china compartió la respuesta del Ministerio de Comercio, que dijo que espera que México actúe con cautela y lo piense dos veces antes de realizar cualquier ajuste arancelario.

De acuerdo la información de la agencia Xinhua, atribuida a un vocero y compartida por la embajada, China seguirá de cerca las medidas arancelarias de México y evaluará cuidadosamente cualquier decisión final.

Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), aseguró el jueves que hay mucha coordinación con China sobre los temas arancelarios, después de que México sugiriera un arancel del 50% a las importaciones de automóviles ligeros desde el gigante asiático.

Durante la presentación de acciones de protección para personas mexicanas en Estados Unidos, el titular de la SRE descartó un rompimiento de relaciones diplomáticas con China.

"La relación es muy cordial, es una relación amistosa en donde estos temas se plantean, se abordan, se platican. La relación sigue siendo una relación productiva y cordial", expresó.

El canciller De la Fuente destacó que también hay mucha comunicación con el embajador Chen Daojiang, además que han tenido diversas reuniones de trabajo en las últimas semanas.

"Para informarles de manera oportunidad y de manera directa cuáles son los alcances del Plan México y cuáles son las nuevas oportunidades que se abren, al tiempo de las razones, como se ha dicho con toda claridad, México está revisando sus esquemas de comercio con todos los países que con los que no tenemos un tratado de libre comercio", explicó.

