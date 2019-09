Emiten alerta en cinco estados por robo de fuente radioactiva

Protección Civil estatal emitió una alerta para las entidades de Tamaulipas, Coahuila, San Luis Potosí, Veracruz y Nuevo León, tras el robo de un equipo que contiene fuentes radioactivas.

A través de su cuenta de Twitter, recomendó a la población extremar sus precauciones, ya que el artefacto puede provocar lesiones a quien lo manipule o tenga contacto con el densímetro nuclear durante horas prolongadas.

La víspera, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió una alerta para cinco estados del país tras el robo, en Reynosa, Tamaulipas, de un medidor de compactación y humedad que contiene fuentes radioactivas.

En Reynosa, #Tamaulipas, se robó un medidor de compactación y humedad que contiene fuentes radioactivas, de ser manipulado sin las condiciones de protección personal y seguridad tecnológica puede causar lesiones temporales. En caso de localizarlo reporta al #CENACOM 800-004-1300. pic.twitter.com/SNfbDKeyGI — ProtecciónCivilSeguridad (@CNPC_MX) September 26, 2019

Cabe destacar que el densímetro nuclear de la marca CPN contiene dos fuentes radioactivas en su interior, y fue sustraído este miércoles por la mañana en Reynosa, Tamaulipas, el cual es de alta peligrosidad si se tiene contacto con el mismo.

El equipo fue robado del vehículo que lo transportaba y, si esta cantidad de material radiactivo no se encuentra blindado, no se maneja en condiciones de seguridad tecnológica o no se protege desde el punto de vista físico, podría lesionar a quienes se hallasen cerca.

Por lo que Protección Civil de Nuevo León exhorta a quien conozca del paradero de este equipo, a reportarlo al teléfono de emergencias 911 de manera inmediata.

#Peligro ⛑��

Protección Civil Nuevo León alerta a la población por el robo de un densímetro nuclear en #Reynosa el 25 de septiembre. Le recomendamos a la población reportar al 911, número de emergencias si detectas algún artefacto parecido al que se muestra en la imagen. pic.twitter.com/ckmcPufO3M — Protección Civil NL (@PC_NuevoLeon) September 26, 2019

JM