"La democracia está en riesgo", fueron las declaraciones de la candidata a diputada federal, Margarita Zavala, realizó al hacer un llamado a todos los mexicanos para "terminar con la omnipotencia" que representa Morena.

Zavala aseguró que la democracia en México "está en riesgo", por lo que llamó a la ciudadanía a terminar con la "omnipotencia" que representa Morena.

En su cierre de campaña, la aspirante por la coalición Va por México, indicó que la opción el 6 de junio, será entre una dictadura y la democracia.

"De eso se tratan las elecciones del 6 de junio, de terminar con esa omnipotencia que concede poder absoluto, por eso no es menor decir que elegirán entre la opción de la dictadura y la opción de la democracia", expresó desde el parque Lincoln en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Zavala marchó durante kilómetro y medio desde el parque Uruguay hasta el Lincoln, para manifestarse "por este mal gobierno".

"No estoy dispuesta a que la democracia sea borrada de nuestro país cuando tanto costó. La democracia está en riesgo porque no se le escucha al otro, no escuchan a la mujer, a los niños, a los enfermos, al dolor, la única voz que se escucha es en las mañanas. Por eso estamos aquí, para ser la voz de otros", declaró ante unos 200 asistentes.

Agregó que, como legisladora, será la voz de las mujeres que han sido violentadas una y otra vez, la de los jóvenes investigadores a quienes les quitaron los apoyos, y la de las madres de familia a quienes que les quitaron sus guarderías.

Otra de sus banderas, expresó, es ser la voz de los empresarios y la iniciativa privada "porque generan empleo y les están metiendo el pie".

Finalmente, reiteró su solicitud para que todos salgan a votar; "y les pido que lo hagamos con mucha alegría, vamos a devolverle al pueblo la esperanza, la libertad y su amor y alegría por México".

GC