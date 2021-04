En el inicio de las campañas electorales, el líder nacional del PAN, Marko Cortés se lanzó contra Morena y aseguró Acción Nacional gobierno mejor y da resultados, pues sus gobiernos son los mejores evaluados por los ciudadanos.

Cortés señaló que están en juego dos proyectos de país: el que representa Acción Nacional, que busca mejores condiciones de vida para la gente y nuevas oportunidades de desarrollo; y el de Morena, basado en la destrucción, retroceso, hambre y pobreza.

En su comunicado de cada semana, consideró que contrastar es fundamental para poder elegir a los mejores hombres y mujeres, comprometidos con causas y necesidades de la gente, porque ya no tienen cabida las falsas promesas.

Aseguró que los de Morena no saben gobernar, son ineptos, mentirosos y corruptos, no les importan las mujeres, no cumplen sus promesas y solo le echan la culpa de su fracaso al pasado.

En este contexto, Cortés Mendoza, convocó a la ciudadanía a comparar propuestas y trayectorias de las candidatas y candidatos a puestos de elección popular, con el fin de poder elegir a los que sí pueden dar resultados a las necesidades de la gente, porque ya no hay cabida para las falsas promesas como las hechas en 2018 por el partido en el gobierno.

"Ya basta, de nada le sirven al país los diputados levanta manos morenistas, que no proponen nada, que no sirven de contrapeso de poder que es la naturaleza principal de la Cámara de Diputados, que no regresaron a sus distritos porque no ganaron ni por su prestigio, ni por su trabajo, que ganaron sin hacer campaña, sin comprometerse con la gente solo por la ola morenista irreflexiva", señaló.

También hizo un llamado a todos los sectores de la sociedad a promover e impulsar una amplia participación ciudadana en este proceso que permita lograr una copiosa votación el 6 de junio, pues es la única forma legal que tenemos la mayoría de los mexicanos para poner un alto a Morena y evitar la destrucción de México.

"El día de hoy arrancamos las campañas rumbo a la elección del 6 de junio. Exhortamos a las mexicanas y mexicanos a que comparen las propuestas, los proyectos y los perfiles de las candidatas y candidatos"

Con el PAN, aseguró Cortés Mendoza, habrá más recursos contra la inseguridad y la delincuencia, más dinero para vacunas contra el COVID-19 y para medicinas en general, más recursos para caminos y carreteras, para infraestructura productiva que genere empleos mejor pagados, se apoyará a las energías limpias y los mexicanos van a pagar menos por la luz.

"Todos nuestros candidatos son mujeres y hombres honestos, tienen experiencia y preparación para gobernar bien, porque así lo exigió la sociedad y por eso muchas candidatas y candidatos del PAN provienen de la sociedad civil", agregó.

En contraste, concluyó, los de Morena son ineptos, mentirosos y cínicamente corruptos.

A ellos no les importan las mujeres, no cumplen sus promesas, solo le echan la culpa de su fracaso al pasado, la inseguridad está peor que nunca, han manejado mal la pandemia llevando a México a ser el país con la mayor tasa de letalidad por COVID, por su falta de apoyo al sector productivo quebraron un millón de negocios y perdieron su empleo 2.9 millones de personas, ahora hay 10 millones más de pobres. En síntesis, no saben gobernar y todo lo que tocan lo destruyen.

GC