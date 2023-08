Con la cobertura universal como eje, el aspirante a candidato presidencial por Morena, Marcelo Ebrard, presentó ayer su Plan de Salud para Todos, consistente en cinco pilares que implementará en caso de llegar a la Presidencia.

Los cinco puntos son: Cobertura universal; Prevención, detección y atención de enfermedades crónicas con nuevas clínicas; Tratamientos innovadores y telemedicina; Vacunas producidas en México, y Atención prioritaria para adultos mayores, infancia, salud mental y reproductiva.

Durante un evento en la Ciudad de México, subrayó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha fortalecido el sistema de salud y que esto forma un cimiento sólido, que es la base para lo que sigue.

“Tengo la plena convicción de que podemos y vamos a alcanzar un sistema de salud universal y de calidad”, sostuvo el ex canciller.

Expuso que el reto es atender a 37 millones de personas que no tienen acceso permanente a estos servicios, por lo que se debe ampliar la atención primaria de salud.

“¿Qué sigue? Medicamentos y vacunas. Cuando empezó el COVID-19 no producíamos en México ya prácticamente ninguna vacuna. Porque se estableció durante un tiempo que eso no era importante, porque la economía es global y lo puedes traer de cualquier lado donde lo hacen más barato”, señaló.

“Aprendimos que esa tesis debe ser superada. Nosotros tenemos que producir vacunas y la mayor gama de medicamentos posibles. Sobre todo, aquellos que determinan la vida de grandes segmentos de la población”, apuntó.

Plan salud para todos

Los cinco pilares del sistema propuesto por Marcelo Ebrard

1. Cobertura universal para dar asistencia a todos, incluso a quienes hoy no tienen atención, con sistemas de salud unificados, de manera que nadie en México se quede sin acceso a la salud.

2. Prevención, detección y atención de enfermedades para seguir mejorando, combinadas con recursos que permitan combatir enfermedades crónicas a través de nuevas clínicas.

3. Mayor tecnología para fortalecer la salud de todos, con tratamientos innovadores, inversión en investigación, elaboración de vacunas y el uso de telemedicina para llegar adonde hoy no hay atención.

4. Aumentar la producción de medicinas y vacunas producidas en el país, con el objetivo de ser autosuficientes y que no haya desabasto, con una mayor cooperación regional.

5. Atención prioritaria a quienes más lo necesitan, que lleve a consolidar más y mejores servicios para los sectores de adultos mayores, con todas las niñas y niños vacunados y un enfoque en la salud mental y reproductiva.

Las giras

Xóchitl acude a FGR tras señalamientos

La senadora Xóchitl Gálvez Ruiz acudió ayer a la Fiscalía General de la República (FGR) para solicitar que se le muestren las carpetas de investigación en su contra y se aclaren los supuestos delitos por los que fue acusada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador. La aspirante a candidata presidencial por el Frente Amplio por México entregó un escrito en el que solicita un juego de copias y envío digital de la totalidad de los registros que obran en las carpetas de investigación. “Lo anterior en aras de garantizar el derecho a una defensa adecuada, el principio de presunción de inocencia y el debido proceso legal”, refiere el acuse que fue dirigido a María de la Luz Mijangos, titularde la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción.

Son el odio y división social: Sheinbaum

Claudia Sheinbaum, aspirante a candidata presidencial por Morena, publicó un spot en redes sociales en el que ataca a la oposición.

“Se fue la derecha y llegaron los derechos”, mencionó al recordar que con el Presidente Andrés Manuel López Obrador llegó la pensión para adultos mayores, becas Benito Juárez para los estudiantes, y personas con discapacidad.

“La derecha piensa en privilegios y mercancías. Es decir, el que tiene dinero que pague y el que no que se amuele, porque dicen que es flojo. En la Cuarta Transformación, construimos derechos sociales, y protegemos derechos humanos”.

Agregó: “Ellos son el odio y la división social. Nuestro movimiento es honestidad, es resultados y es amor al pueblo”.

“Los mexicanos van a decidir a los ministros”

El aspirante a candidato presidencial por Morena, Adán Augusto López, apuesta por una transformación del Poder Judicial.

“El año próximo se va a reformar el Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia, porque ya basta de tanta injusticia. En este país la justicia se vende al mejor postor, la justicia está al servicio de quien la paga, los jueces, magistrados, los ministros de la Corte son como los mercaderes del templo, lo quieren vender todo, hasta las estatuas. Por eso ustedes tendrán en su mano la decisión”, dijo en Chicoloapan, Estado de México. “Nunca se les olvide que el bien siempre triunfa y somos más los buenos, el pueblo de México es un pueblo bueno y vamos a seguir construyendo la Cuarta Transformación”, agregó.

“Yo no he gastado en espectaculares”

Ricardo Monreal, aspirante a candidato presidencial por Morena, informó ayer que ha gastado dos millones 250 mil 930.11 pesos, durante los 40 días que lleva el proceso interno para definir al coordinador nacional de la defensa de la transformación.

“Cada uno (de las ‘corcholatas’) tiene que expresar lo que ha gastado, yo no puedo saber qué han gastado los otros tres aspirantes de Morena. Esto es lo que yo con facturas, con recibos, llevo hasta ahora, pero yo no he gastado en espectaculares, bardas, lonas, todo eso. Yo no he gastado, es la campaña más austera, yo ahí ni he gastado ni un solo cinco”, aseguró. El ex legislador gastó un promedio diario de 56 mil 273.25 pesos, de los cinco millones de pesos que la dirigencia nacional de Morena le destinó.

Noroña critica a la UNAM por COVID-19

Gerardo Fernández Noroña, diputado con licencia y aspirante a candidato presidencial por el Partido del Trabajo, consideró una ocurrencia el comunicado emitido por la máxima casa de estudios sobre el COVID-19.

A través de Twitter, el petista dijo que “son unos cretinos los de la UNAM. Espero que las autoridades sanitarias ya paren las ocurrencias”.

La UNAM había advertido previamente sobre el comportamiento que se ha manifestado recientemente en México por el COVID-19, ya que el virus circula ampliamente a nivel comunitario en gran parte del país.

