El empresario Gustavo de Hoyos aseguró que su perfil ciudadano es su principal ventaja para encabezar una coalición opositora respecto a otros precandidatos a la Presidencia de la República.

“Soy la única persona que no proviene de los cuadros partidarios, (sino) de la sociedad civil”, destacó el expresidente de la Coparmex a nivel nacional.

En entrevista con este medio de comunicación, afirmó que hay una exigencia de la población de contar con aspirantes independientes que no vengan de los partidos políticos.

Subrayó que está listo para dar la pelea y que es uno de los perfiles con más altos niveles de aprobación, a la par de otros como el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y el presidente municipal de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas.

De Hoyos resaltó que se considera una persona que logra concretar acuerdos y eso le permitirá que se consolide la coalición opositora con el PRI, el PAN y el PRD. Agregó que esta alianza también debe construir una agenda desde la sociedad civil y cuidar que el proceso de definición de las candidaturas tenga influencia ciudadana.

“Estoy convencido de que la oposición en su conjunto tiene que lograr una coalición amplia. Yo he venido diciendo que esa coalición debe considerar a MC. Aun y cuando no hay claridad, yo he venido trabajando para que esto ocurra”, comentó.



CT