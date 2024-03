La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, rechazó la posibilidad de aceptar la ayuda en su campaña del partido español ultraderechista Vox, del que se deslindó de manera tajante. "Con Vox ni a la esquina", dijo.

Luego de que Vox, a través de la Fundación Disenso y de Foro Madrid, ofreció el pasado jueves apoyo a su campaña para elaborar "estrategias y liderazgos", Xóchitl Gálvez negó cualquier comunicación con ella o con su equipo de campaña.

"No existe acercamiento alguno, no existe ese planteamiento, se lo inventan, se lo elucubran, no sé si se echa una mota alguien y entonces escriben y dicen 'Xóchitl está vinculada'. No, no existe, de verdad, ni los conozco, con eso te digo todo, no los he visto nunca en mi vida", aseguró durante su conferencia Sin miedo a la verdad.

Recordó que, en 2021, cuando representantes de Vox se reunieron con senadores del PAN, ella no asistió porque no coincide con la visión de ese partido español. "Yo pinto mi raya clarita, no me ando con rodeos".

Señaló que, en esa ocasión, dejó claro al grupo parlamentario de Acción Nacional que no iría a esa reunión porque no comparte nada con ese partido, del que no tiene ninguna visión positiva.

"Pero aquí pasan de que soy trotskista espantosa, de izquierda, a que soy ultraderecha. Pónganse de acuerdo, todos me quieren atacar. Cuando le convenía a la derecha o la ultraderecha, que estaba impulsando un candidato, era yo la trotskista, era el espanto de izquierdosa, y ahora cuando me quieren atacar, me quieren atacar de derechista. No soy ni una ni la otra, no soy una mujer de derecha, no soy una mujer radical en nada. (…) No voy a ir con Vox a ningún lado", enfatizó.

Por la tarde, en un acto masivo en la Plaza de Santo Domingo, la candidata presidencial de oposición expresó su repudio por el secuestro de varias familias en Culiacán, Sinaloa.

"El gobierno de Morena en Sinaloa dice que estas cosas lamentablemente ocurren. Se habla de 39 personas secuestradas por la delincuencia, entre ellas muchos niños. Efectivamente, estas cosas suceden, pero ocurren cuando se les dan abrazos a los criminales y no nos ponemos del lado de las víctimas.

"Qué va a decir Claudia Sheinbaum del sufrimiento, de la angustia de estas familias. Seguramente nos va a decir que México está mejor que nunca, seguramente va a decir que es parte de todos los días".

Afirmó que por eso "tenemos que luchar duro en estas elecciones para regresarle la paz y la tranquilidad a México. México no merece seguir en esta ola de violencia, en esta inseguridad".

Gálvez afirmó que su contrincante de Morena quiere hacer creer a la gente que tuvo una gestión exitosa y redujo la inseguridad en la Ciudad de México, cuando en realidad sus resultados fueron "mediocres".

En declaraciones a la prensa, la aspirante opositora acusó a la exjefa de Gobierno de mentir, maquillar las cifras y utilizar sólo las encuestas oficiales que le convienen para engañar a la ciudadanía.

CT