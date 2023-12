Con un grupo conformado por jóvenes y gente experimentada, Claudia Delgadillo presentó a su equipo de campaña, cuyos integrantes emanan de los cinco partidos de la alianza que encabeza Morena en Jalisco.

El coordinador de campaña de la precandidata a la gubernatura es Yassir Vázquez Hernández, quien coordinó la campaña del gobernador morenista de Puebla, Miguel Barbosa, además de haber sido alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en 2010.

Delgadillo estuvo arropada principalmente por mujeres en la primera línea del equipo de trabajo que presentó. Entre ellas estaba Valeria Ávila, vicepresidenta del partido Hagamos, quien se encargará de la vinculación con universidades.

Evelia Sandoval tendrá la encomienda de la gestión del voto de las mujeres; Lucía Almaraz, ex presidente del Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción de Jalisco y ex candidata a diputada de Futuro, coordinará el tema de anticorrupción. La coordinación de jóvenes por la transformación quedará a cargo de Itzul Barrera.

También está la senadora morenista por Jalisco; Sandra Arreola será la coordinadora territorial; Michel López tendrá la vinculación agropecuaria y Juncal Solano tendrá el tema de redes sociales y medios de comunicación.

Por otra parte, el diputado federal morenista, Hamlet García Almaguer, será el vocero; el tema de vivienda y calidad social lo coordinará José Luis Sánchez; la agenda de urbanismo será coordinada por el arquitecto Héctor García Curiel de la Universidad de Guadalajara.

Delgadillo aclaró que este no necesariamente será su gabinete, en caso de ganar las elecciones. Añadió que más adelante presentará la segunda parte de su equipo.

Pablo Lemus invita a la militancia a sumar iniciativas para el sector agrícola

Pablo Lemus Navarro, precandidato de Movimiento Ciudadano al Gobierno de Jalisco, se reunió ayer con simpatizantes y militantes productores de caña en Ameca, “con el objetivo de escuchar sus iniciativas para impulsar en Jalisco a sectores clave para el desarrollo del campo”, informó su equipo de campaña a través de un comunicado.

En el encuentro, añadió, se abordaron aspectos fundamentales para el sector, además de aportar ideas para fortalecer la producción de caña en el Estado.

Lemus Navarro recordó que el Gobierno Federal canceló los incentivos a los pequeños y grandes productores, además de que, dijo, en su administración se desapareció la Financiera Rural, ante lo cual el Gobierno de Jalisco sumó apoyos al campo.

El aspirante naranja también abordó temas como la educación y la salud, ante lo cual la militancia intercambió inquietudes e ideas para afianzar estos modelos en Jalisco.

El precandidato emecista destacó la importancia del campo jalisciense, que representa el 10% de la población nacional y aporta el 20% de los alimentos consumidos en México.

Pablo Lemus, precandidato de MC a la gubernatura. ESPECIAL

SUMA rechaza que apoye a Morena

La presidente de la organización empresarial SUMA, Empresarios PRCH, Patricia Chávez Gracián, rechazó categóricamente que la plataforma que ella encabeza sostenga algún vínculo o comparta las actividades del nuevo colectivo de sindicatos que, bajo el mismo nombre, SUMA, recientemente se conformó en la Ciudad de México para respaldar las candidaturas del partido Morena, rumbo a la elección del próximo año. Mostró su inconformidad por que se adoptó una nomenclatura igual a la de su asociación.

AMLO aplaude alianza con ex priistas

El Presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como buena la alianza de ex priistas a la precampaña de la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum.

“Todas las alianzas son buenas, cuando tienen un objetivo superior, cuan do hay por delante un ideal, un programa, cuando no nos mueve el interés personal por legítimo que sea, si no nos mueve el servir a los demás”, dijo. En conferencia de prensa, en Acapulco, aseguró que no importa la mala fama que tengan algunos, porque es parte de la política, y la perfección sólo tiene que ver con “el creador”.

Procesan a hermana de García Luna

Gloria García Luna y Édgar Anuar Rodríguez, hermana y sobrino del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, fueron vinculados a un proceso penal por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada por su probable participación en el desvío de más de cinco mil millones de pesos.

En una audiencia, en el Centro de Justicia Penal del Altiplano, en el Estado de México, el juez de control decidió confirmar la prisión preventiva y ordenó a las autoridades penitenciarias aplicar medidas de seguridad especial para los implicados.

CT