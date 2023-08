Los aspirantes a coordinar el Frente Amplio por México, Santiago Creel, Xóchitl Gálvez, Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid, quienes pasaron a la segunda fase de la contienda interna, llevaron a cabo un debate para disputarse la coordinación de la oposición.

El crimen organizado tiene tomado el país: De la Madrid

México está tomado por el crimen organizado y con un pésimo Gobierno, señaló Enrique de la Madrid en el Primer Foro “Diálogos ciudadanos” del Frente Amplio por México (FAM), realizado ayer por la tarde en la Ciudad de México.

“Me indigna ver un México que se desangra por este pésimo Gobierno, vivimos en un país con inseguridad. Me indigna tener un gobernante que le da la mano a la madre del criminal más conocido, pero da la espalda a las madres buscadoras. Me indigna tener un país tomado por el crimen organizado”, comentó al inicio del foro.

Especificó que el crimen organizado tiene tomado el país, con el cobro de piso y la extorsión, y eso representa un incremento en el cobro de impuestos, aunque el Gobierno lo niegue.

“Todo está ahora en manos del crimen organizado, y nos dijeron también que no iban a subir los impuestos, sí subieron, nada más que no pasan hoy por el Congreso de la Unión. No son los legisladores los que hoy votan los impuestos, los que cobran hoy en día los impuestos en este país son el crimen organizado con el derecho de piso y con la extorsión.”

Santiago Creel pide reconciliación al PRD

El aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, Santiago Creel, inició su discurso en el primer Foro de Diálogos Ciudadanos con un llamado al Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la reconciliación.

Después de que ayer el dirigente nacional del Sol Azteca anunciara una “pausa” entre su partido y el Comité Organizador del Frente, Creel Miranda señaló que el PRD es indispensable para la continuidad del proyecto opositor.

“Jesús, tu partido es indispensable en el Frente, aquí los esperamos, y estoy convencido de que sabremos conciliar y encontrar los puntos de reencuentro”, declaró.

En su primera participación en el Foro, el legislador panista recordó que comenzó en la política hace más de 30 años y detalló que su generación consolidó la transición hacia la democracia.

“Apuntalamos ese proceso con múltiples reformas y múltiples instituciones, entre ellas el Inai, hoy acosado por este Gobierno perverso. Creamos la CNDH, hoy totalmente desfondada; creamos la ASF, hoy presionada y debilitada, además del Instituto Nacional de las Mujeres, que no vive sus mejores momentos”, destacó.

Creel Miranda señaló que siendo autocríticos, los partidos de oposición se alejaron de la ciudadanía, pero aseguró que hoy se están reencontrando con la sociedad civil en el Frente Amplio.

México necesita coalición: Xóchitl

“México no necesita más odio y división, sino un Gobierno de coalición”, aseveró Xóchilt Gálvez en su primera participación en el primer foro de los aspirantes del Frente Amplio por México.

Explicó que la única forma de terminar con la situación actual en el país es que los tres partidos juntos lo logren, “es la única manera de que Palacio Nacional se abra”. Exhortó al jefe Zambrano a sumarse a la alianza.

Comentó que el día en que el Presidente le cerró la puerta de Palacio Nacional se dio cuenta de que no es la única a la que le ha sucedido, porque lo mismo ocurrió con los niños con cáncer, las madres buscadoras, los maestros y los médicos.

No creo que Chico Che sea el mejor asesor para las relaciones con EU: Paredes

Beatriz Paredes aseveró que la relación con Estados Unidos debe ser de la mayor importancia, por lo que “no creo que Chico Che sea el mejor asesor” en ese país.

En clara alusión a las canciones del cantante tabasqueño a las que el Presidente Andrés Manuel López Obrador recurre cuando se le cuestiona sobre la relación con Estados Unidos, lamentó el desdén presidencial en el tema.

Mencionó la impunidad que campea en este régimen, así como el abuso de poder en la mañanera, donde se ataca tanto a periodistas como a la Corte.

“¡Que viva la Suprema Corte de Justicia de la Nación!”, dijo la senadora del PRI, quien manifestó su respaldo a la ministra Norma Piña.

El Universal

PRD pausa su participación en el Comité de la alianza

El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, anunció que su partido pondrá “pausa” a su participación en los trabajos del Comité Organizador del Frente Amplio por México, y condicionó su reintegración a que haya una “audiencia” para revisar de manera detallada las firmas que obtuvieron Silvano Aureoles y Miguel Ángel Mancera. En conferencia de prensa, el líder del Sol Azteca denunció “exclusión política” y, más adelante, en entrevista, subrayó que someterá a consulta de la militancia si el Sol Azteca debe continuar o no en el Frente Amplio por México.

Las giras

Claudia critica a los aspirantes del frente

La aspirante a la candidatura presidencial Claudia Sheinbaum criticó a los cuatro aspirantes del Frente Amplio por México, que conforman PAN, PRI y PRD, ya que “todos son iguales”.

Sheinbaum criticó la falta de transparencia en el Frente Amplio por México, que integran PAN, PRI y PRD, y recordó que en el comité del bloque opositor se encuentra Luis Carlos Ugalde, quien fungió como consejero presidente del Instituto Federal Electoral en la elección de 2006 y es acusado del supuesto fraude electoral en ese año. “El tema es que no transparentan nada”, dijo.

Propuestas, lo único que pesará: Ebrard

El aspirante Marcelo Ebrard informó que el jueves 17 de agosto se realizará el sorteo para definir a las cuatro empresas que realizarán ejercicios espejo de la encuesta de Morena, que definirá al coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

Ebrard visitó San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde fue recibido por Pío López Obrador, hermano del Presidente.

En conferencia, dijo que les darán un calendario para los pasos subsecuentes, con miras a que puedan prepararse para quienes los representarán en este proceso.

Bajó pobreza en dos años: Adán Augusto

El ex secretario de Gobernación y actual aspirante a la candidatura presidencial Adán Augusto López Hernández aseguró que nunca antes el Gobierno mexicano había logrado reducir la pobreza en tan sólo dos años, como lo ha hecho la administración del presidente López Obrador. En Fresnillo, Zacatecas, al celebrar las cifras reveladas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el exfuncionario afirmó que el gobierno de la Cuarta Transformación trabaja todos los días para combatir la pobreza.

AMLO violó imparcialidad en el Edomex

La Sala Especializada del Tribunal Electoral determinó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador violó la imparcialidad y neutralidad de las elecciones en el Estado de México y Coahuila, así como por el próximo proceso electoral de 2024, por sus expresiones en una conferencia matutina.

Por unanimidad, las magistraturas señalaron que, en su conferencia del 15 de mayo, el mandatario realizó expresiones de carácter electoral, tras mostrar una lista de posibles aspirantes de oposición. “Si bien no hubo un llamado expreso para votar por un partido, fuerza política o candidatura, el mensaje sí tuvo el propósito de desincentivar o disuadir el apoyo a otras opciones”.

CT