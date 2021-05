El nombre de "El Tinieblas" se hizo viral en las redes sociales luego de que participara en un debate organizado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México.

El luchador es candidato por el partido Redes Sociales Progresistas (RSP) a la alcaldía de Venustiano Carranza y fue cuestionado sobre la comunidad LGBT+ por lo que el aspirante se quedó unos segundos callado para responder el trabajo que hará para disminuir la violencia en las mujeres.

¿Cómo piensa impulsar el respeto, la aceptación y la inclusión de la comunidad LGBTIQ en la alcaldía?, preguntó la moderadora Pamela Cerdeira.

Después de unos minutos de silencio, "El Tinieblas" respondió que protegería a las mujeres, "porque hay mucha inseguridad, hay madres solteras que no tienen qué comer y eso es injusto".

"Creo que es muy importante los recorridos que he hecho por toda la alcaldía, escuchar a la gente y proteger a la mujer. Muchas mujeres se quejan que no ha habido una protección para ellas. Yo les he dicho que llegando a alcalde yo las voy a proteger, porque hay mucha inseguridad, hay madres solteras que no tienen qué comer y eso es injusto. Nosotros debemos de protegerlas", finalizó.

